Ieșenii, îndemnați să se vaccineze antigripal: „Este cea mai bună modalitate de prevenție”

Sosirea anotimpului de toamnă reprezintă și startul sezonului gripal. Astfel, la jumătatea lunii septembrie se dă startul campaniei de vaccinare, iar medicii ieșeni îi îndeamnă pe cetățeni să apeleze la această metodă de prevenție, care este foarte eficientă. Igiena corespunzătoare este, conform doctorilor, un alt factor care ne poate feri de îmbolnăvire. „Este clar că vaccinarea antigripală este modalitatea cea mai bună de prevenţie a gripei. Totodată, nu trebuie să uităm să avem o igienă corespunzătoare, să evităm spaţiile aglomerate şi contactul cu persoanele bolnave. Totodată, este recomandat să ne prezentăm în triajul Spitalului de Boli Infecţioase pentru a beneficia de tratament corespunzător din partea cadrelor medicale”, a precizat dr. Florin Roşu, manager al Spitalului de Boli Infecţioase ,,Sf. Parascheva” din Iaşi .

De menționat este că vaccinul va fi disponibil în farmacii, eliberat pe baza rețetei medicale, eliberată de medicul de familie. Vaccinarea este recomandată tuturor persoanelor cu vârsta peste 6 luni, fără contraindicații, în special celor din categoriile vulnerabile, precum persoane vârstnice sau pacienți cu boli cronice.

Conform medicilor infecționiști, există și o perioadă în care gripa face ravagii. Vorbim despre finalul sezonului gripal, când capacitatea de apărare a organismului este mult mai scăzută. „Scenariul cel mai de temut este să facem gripă la finalul sezonului, la finalul lunii februarie, începutul lunii martie. Atunci, capacitatea de apărare a organismului este scăzută și putem face și complicații. În special persoanele care se știu a avea risc în posibilitatea de apărare a organismului, persoanele vârstnice, pacientul diabetic, pacientul cu boală cronică pulmonară sau renală, să meargă la medicul de familie, să aibă consiliere în acest sens. Astfel, pacientul care se confruntă cu aceste probleme poate primi și vaccinare antigripală”, a precizat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist.

Startul noului an școlar conduce la creșterea numărului de cazuri

Noul an școlar a început pe data de 8 septembrie 2025. Astfel, peste 60.000 de elevi s-au întors în sălile de clasă din județul Iași. În acest context, medicii trag un semnal de alarmă. Socializare, mult mai intensă în această perioadă, ajută la răspândirea virusului gripal. „Ne apropiem de sezonul rece, chiar dacă încă nu credem. A început o socializare intensă cu începerea anului școlar și urmează și începerea anului universitar. Astfel, numărul de viroze respiratorii este în creștere. Socializarea facilitează răspândirea virusului gripal. Astfel, trebuie să fim foarte atenți, mai ales dacă prezentă semne de boală”, a mai precizat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț. Cristian ANDREI