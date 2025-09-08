Ieșenii își caută vindecarea dincolo de granițe

* cifrele arată un dezechilibru major: în timp ce spitalele ieșene încearcă să facă față nevoilor unei regiuni întregi, Germania, Italia, Franța și Elveția continuă să fie destinațiile medicale de top pentru pacienții care caută șanse reale la viață * în ultimul an, 28 de ieșeni au fost trimiși la clinici din afara țării pentru afecțiuni grave care nu puteau fi tratate la Iași sau în România la standarde adecvate

În timp ce autoritățile vorbesc despre investiții în spitalele regionale și modernizarea serviciilor medicale, realitatea din teren arată altceva: tot mai mulți ieșeni sunt nevoiți să își caute tratamentul în străinătate. Datele Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Iași arată că, în ultimul an, instituția a decontat peste 34,2 milioane de lei pentru servicii medicale acordate ieșenilor în afara țării.

Note de plată uriașe pentru sistemul medical ieșean

În funcție de tipul documentului european care le-a permis accesul la tratament, sumele plătite în 2024 au fost uriașe. Astfel, 1.276 de pacienți ieșeni au beneficiat de îngrijiri medicale de urgență în timpul șederii în alte state europene, nota de plată fiind de 13,23 milioane lei. Alți 167 pacienți au plecat cu tratament planificat în clinici din străinătate, costurile ridicându-se la 2,13 milioane lei, iar 2.698 pacienți ieșeni cu reședința permanentă în state europene au beneficiat de servicii medicale acolo, decontate de România cu 16,53 milioane lei. În total, din cele 34,29 milioane lei cheltuite în 2024 - 31,86 milioane lei au reprezentat facturi directe (formulare E125 – „cheltuieli efective”), 2,23 milioane lei au fost plăți forfetare lunare (formulare E127).

Cine sunt ieșenii care pleacă pentru tratament planificat

Un capitol aparte îl constituie tratamentele planificate în străinătate, autorizate în baza formularului E112/S2. În 2024, 28 de ieșeni au fost trimiși la clinici din afara țării pentru afecțiuni grave care nu puteau fi tratate la Iași sau în România la standarde adecvate.

Situația medicală arată că, de la Iași, au fost trimiși la tratament în afara granițelor 13 copii cu diverse afecțiuni pediatrice, în special oncologice, șapte pacienți cu probleme oftalmologice, patru bolnavi oncologici adulți, un caz neurologic, un pacient cu boală respiratorie, un pacient cu arsuri severe, un caz încadrat la „alte afecțiuni”.

Țările în care au fost direcționați pacienții ieșeni sunt Germania și Italia, câte 9 ieșeni, Franța – 6, Elveția – 4.

Iașul furnizează și servicii pentru străini

Nu doar ieșenii pleacă să se trateze în străinătate. Și spitalele din România, inclusiv cele din Iași, primesc pacienți străini care vin în baza documentelor europene. În 2024, CAS Iași a transmis către organismele de legătură din statele membre UE/SEE/Elveția și Marea Britanie 625 de facturi medicale (formulare E125 RO), în valoare totală de 1,04 milioane lei.

Din păcate, statul român a reușit să recupereze efectiv doar 596.866 lei, corespunzători unui număr de 517 formulare.

Există și pacienți ieșeni care aleg sau sunt forțați să își plătească singuri tratamentele în străinătate, solicitând ulterior rambursarea sumelor de la CAS. În 2024, aceste rambursări au însumat doar 149.368 lei, dintre care 76.801 lei asistență medicală transfrontalieră.

Cifrele sunt derizorii în comparație cu realitatea: sute de pacienți susțin că au plătit sume de ordinul zecilor de mii de euro pentru a beneficia de tratamente salvatoare în clinici europene.

De ce pleacă ieșenii?

Iașul dispune de spitale de top – Institutul Regional de Oncologie, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, Institutul de Boli Cardiovasculare sau Spitalul „Sf. Spiridon”. Cu toate acestea, lipsa aparaturii performante, listele de așteptare interminabile și deficitul de specialiști fac ca pentru anumite afecțiuni grave soluția să fie găsită doar în străinătate.

Pentru un copil bolnav de cancer, fiecare zi de întârziere poate fi decisivă. Mulți părinți povestesc că aprobarea formularului E112 vine târziu, iar atunci singura șansă rămâne un credit bancar sau strângerea de donații.

Cifrele CAS Iași din 2024 arată un dezechilibru major: în timp ce spitalele ieșene încearcă să facă față nevoilor unei regiuni întregi, Germania, Italia, Franța și Elveția continuă să fie destinațiile medicale de top pentru pacienții care caută șanse reale la viață.

În timp ce milioane de euro pleacă anual spre clinici occidentale, Iașul se chinuie să-și modernizeze infrastructura, pentru a oferi tratamente comparabile cu cele din Vest. Din păcate, de prea puține ori reușește.

Daniel BACIU