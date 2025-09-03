Ieșenii le-au plătit ucrainenilor servicii medicale în valoare de câteva zeci de milioane de lei!

* cele mai consistente cheltuieli s-au înregistrat la nivel spitalicesc * în total, CAS Iași a decontat anul trecut către unitățile sanitare cu paturi nu mai puțin de 1,08 miliarde lei, din care 17,7 milioane lei au reprezentat doar costurile pentru internările și tratamentele oferite refugiaților ucraineni, în special în cadrul programelor naționale de sănătate curative

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Iași a decontat și anul trecut contravaolaorea asistenței medicale acordată cetățenilor străini și apatrizilor care provin din zona conflictului armat din Ucraina. Potrivit instituției, aceste persoane au beneficiat, la fel ca asigurații români, de servicii medicale, medicamente și dispozitive decontate integral, fără a plăti contribuții sau coplată. Măsura a fost reglementată prin OUG nr. 96/2024 și OUG nr. 15/2022, care prevăd sprijin și asistență umanitară pentru refugiații ucraineni.

În 2024, creditele de angajament pentru asistența medicală primară la nivelul CAS Iași au însumat 202.193,44 mii lei. Din această sumă, 18,22 mii lei au reprezentat servicii pentru cetățenii străini proveniți din zona de conflict, iar 354,85 mii lei pentru neasigurați.

Pentru asistența ambulatorie de specialitate, au fost alocați 174.878,17 mii lei, din care 102,20 mii lei au mers către servicii oferite refugiaților. La capitolul medicină fizică și de reabilitare, dintr-un buget de 21.782,77 mii lei, 4,92 mii lei au fost utilizați pentru cetățenii ucraineni.

De asemenea, pentru specialitățile paraclinice, contravaloarea serviciilor acordate refugiaților a fost de 69,22 mii lei.

Cea mai mare parte a sumelor a mers către spitale. În total, CAS Iași a decontat în 2024 către unitățile sanitare cu paturi 1.081.851,76 mii lei. Din această sumă, 17.758,52 mii lei au fost pentru servicii oferite refugiaților, în cadrul programelor naționale de sănătate curative.

Medicamente și programe naționale

Pentru medicamente cu și fără contribuție personală, valoarea totală decontată refugiaților a fost de 192,85 mii lei.

La programele naționale de sănătate curative, contravaloarea totală a ajuns la 4.067,82 mii lei, distribuită astfel: Oncologie (inclusiv tratamente cost-volum): 3.266,85 mii lei, Dializă: 648,75 mii lei, Radioterapie: 45,44 mii lei, Cardiologie: 42,85 mii lei, Transplant: 11,76 mii lei, Servicii Gamma Knife: 21,90 mii lei, PET-CT: 20,00 mii lei, Diabet: 5,65 mii lei, Teste diabet: 1,32 mii lei, Ortopedie: 3,30 mii lei

Printre serviciile medicale decontate se află și cele de îngrijiri medicale la domiciliu - 10,15 mii lei, dispozitive medicale - 0,45 mii lei.

Astfel, pe parcursul anului 2024, CAS Iași a continuat să asigure acces la servicii medicale complete pentru cetățenii străini și apatrizii proveniți din zona de conflict armat din Ucraina. Sprijinul a acoperit toate nivelurile – de la medicină primară, investigații paraclinice, tratamente ambulatorii și internări, până la programe naționale complexe de oncologie, dializă sau transplant. Daniel BACIU