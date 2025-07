Ieșenii nu mai vor să stea în chirie

* tendința este clară: chiria pierde teren, iar tot mai mulți oameni aleg să facă pasul către achiziție, văzând în proprietate o formă de protecție financiară și stabilitate * Iașul, un oraș universitar și în continuă dezvoltare, rămâne o piață activă, dar cu cerințe tot mai exigente din partea cumpărătorilor

Tot mai mulți locuitori din municipiu aleg să cumpere o locuință. Chiriile mari, apartamentele modeste și lipsa încrederii în proprietari duc la schimbarea trendului

Un studiu recent realizat de una dintre cele mai mari platforme imobiliare din țară arată o schimbare radicală de atitudine în rândul celor care caută o locuință în 2025. Tot mai mulți români – inclusiv ieșeni – renunță la statutul de chiriaș și își doresc propria casă, chiar dacă implică rate sau un efort financiar considerabil.

Față de 2023, interesul pentru achiziție a crescut spectaculos: de la 37% la 59%. În paralel, segmentul de închiriere s-a prăbușit: doar 27% mai caută chirii, față de aproape jumătate dintre respondenți acum doi ani. Ce se întâmplă?

Dobânzile se stabilizează, ieșenii își fac curaj

„Mulți oameni au așteptat să scadă dobânzile și să se stabilizeze piața. Acum, când lucrurile par mai clare, încep să caute serios o casă sau un apartament de cumpărat. La Iași se caută mai ales apartamente de două și trei camere, dar cererea pentru case din zona metropolitană crește simțitor”, ne-a declarat un agent imobiliar ieșean.

Din datele studiului, reiese că apartamentele de două camere rămân în topul preferințelor, dar cei cu familii își doresc tot mai des case sau apartamente mai mari, în zone liniștite, cu acces la transport și facilități moderne.

De ce fug ieșenii de chirii? Răspunsurile sunt clare: prețuri ridicate, apartamente prost întreținute și lipsa unor contracte oficiale. Mulți chiriași s-au săturat să plătească sute de euro lunar pentru locuințe vechi, cu mobilier degradat și proprietari reticenți în a face reparații sau îmbunătățiri. „Am locuit un an într-un apartament din Podu Roș. Plăteam 1.800 lei pe lună, dar instalația electrică era veche, baia avea infiltrații, iar proprietarul refuza orice investiție”, ne spune Alexandra, 32 de ani, angajată în IT.

Tot mai mulți chiriași declară că stabilitatea juridică și predictibilitatea sunt esențiale. Chiria fluctuantă și lipsa unui contract înregistrat la ANAF îi determină să renunțe la închiriere și să caute soluții pentru cumpărare.

Spațiul, confortul și siguranța contează

Un alt aspect important evidențiat de studiu este nevoia de confort. Față de anii trecuți, românii sunt dispuși să își crească bugetul pentru locuință dacă aceasta oferă dotări suplimentare: locuri de parcare, lift, pază, spații verzi, proximitatea transportului public și, foarte important, eficiență energetică. „Oamenii nu mai caută doar patru pereți și un acoperiș. Vor calitate, liniște și facilități. Iașul începe să ofere astfel de proiecte, mai ales în zonele Bucium, Galata, Miroslava sau Rediu”, spun reprezentanții agențiilor imobiliare. Daniel BACIU