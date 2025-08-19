Ieșenii nu vor mai putea fuma în stații, parcuri pentru copii și baze sportive

* nerespectarea noilor reguli va fi sancționată cu amenzi între 100 și 500 de lei, iar responsabilitatea constatării și aplicării sancțiunilor va reveni Poliției Locale

Primăria Municipiului Iași a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre al Consiliului Local care propune restricționarea fumatului și a utilizării mijloacelor alternative – țigări electronice și produse din tutun încălzit – în mai multe spații publice din oraș.

Potrivit documentului, fumatul va fi complet interzis în stațiile de transport public, în parcurile de joacă pentru copii, în bazele sportive.

În zonele de agrement, precum parcurile și ștrandurile, fumatul va fi permis doar în spații special amenajate, ce vor fi semnalizate corespunzător în maximum 60 de zile de la adoptarea hotărârii.

Locurile în care fumatul este interzis vor fi marcate cu panouri vizibile, cu mesajul „Fumatul interzis” și simbolul internațional aferent. Cheltuielile pentru aceste panouri vor fi suportate fie din bugetul local, fie de administratorii spațiilor.

Nerespectarea noilor reguli va fi sancționată cu amenzi între 100 și 500 de lei, iar responsabilitatea constatării și aplicării sancțiunilor va reveni Poliției Locale.

Dacă va fi aprobat, proiectul va intra în vigoare la 60 de zile de la adoptarea hotărârii în Consiliul Local.

Până la 28 august 2025, ieșenii pot trimite propuneri, sugestii sau opinii către Primăria Municipiului Iași, fie la ghișeul 6 al Centrului de Informații pentru Cetățeni, fie prin email la informatii@primaria-iasi.ro.