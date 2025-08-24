Ieșenii rămân fără apă caldă timp de cinci zile

Începând de luni, 25 august 2025, ora 0.00, și până vineri, 29 august 2025, ora 22.00, furnizarea agentului termic în municipiul Iași va fi oprită complet. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere pe circuitele de termoficare urbană, în vederea pregătirii sezonului rece 2025 – 2026.

Reprezentanții companiei de termoficare au explicat că aceste lucrări au ca scop eliminarea punctelor slabe identificate în rețeaua de distribuție. Dacă acestea ar fi neglijate, riscul de avarii majore în plin sezon de încălzire ar fi foarte mare, iar durata reparațiilor ar fi considerabil mai lungă, afectând mii de consumatori.

„Este o măsură preventivă, absolut necesară pentru ca iarna să nu avem probleme majore. În sezonul trecut am reușit să asigurăm furnizarea continuă a agentului termic fără sincope, iar pentru a repeta această performanță este nevoie acum de această oprire temporară”, au transmis oficialii.

La sistemul centralizat de termoficare sunt branșate aproximativ 21.000 de apartamente, 171 de agenți economici, 138 de instituții publice, dintre care 81 de unități de învățământ (145 clădiri aferente) și 10 spitale (27 clădiri aferente).

Astfel, impactul va fi unul semnificativ, iar cetățenii sunt sfătuiți să își facă rezerve de apă caldă pentru perioada menționată sau să utilizeze soluții alternative.

În sezonul trecut, furnizarea agentului termic a început la mijlocul lunii octombrie 2024 și s-a încheiat la jumătatea lunii aprilie 2025. Serviciul a funcționat fără probleme majore, ceea ce arată că măsurile preventive din anii trecuți au dat rezultate.

Deși oprirea pentru cinci zile va provoca disconfort, autoritățile subliniază că aceasta este singura modalitate de a garanta un sezon rece fără avarii majore, într-un oraș în care mii de familii și instituții depind de sistemul centralizat de termoficare. Carmen DEACONU