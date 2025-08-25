Ignorat mulți ani, cartierul Alexandru cel Bun devine, pentru două zile, centrul Iașului

* la final de august, Iașul își mută respirația culturală în cartierul Alexandru cel Bun * prima ediție a festivalului dedicat comunității promite concerte, teatru, magie și folclor, într-un loc adesea pomenit doar pentru statistici sociale * pentru două zile, cartierul devine scenă

Într-un Iași care își scrie istoria între centrul turistic și periferia uitată, cartierul Alexandru cel Bun primește, în sfârșit, o sărbătoare pe măsura energiilor și contrastelor sale. Pe 30 și 31 august, Ateneul Național, în parteneriat cu Primăria, organizează prima ediție a Zilelor Cartierului Alexandru, un festival menit să aducă oamenii din blocuri în stradă și să transforme Piața Voievozilor într-o agora a bucuriei colective.

Două zile consecutive, cartierul care de obicei intră în știrile despre aglomerație, migrație și dificultăți sociale va pulsa de spectacole, concerte și evenimente pentru toate vârstele. Copiii vor descoperi teatrul și magia, adolescenții se vor regăsi în energia concertelor, iar părinții și bunicii vor vibra la ritmurile etnofolclorice. De la expozițiile dedicate memoriei fabricilor dispărute, la atelierele creative și la atmosfera electrizantă adusă de trupe și artiști consacrați, tot cartierul Alexandru va fi invitat să devină parte dintr-un spectacol colectiv.

Sâmbătă seara, scena va prinde viață odată cu vocea Andrei Botez și umorul trupei Fără Zahăr, în timp ce duminică finalul va aduce ansambluri artistice de prestigiu și un concert extraordinar al „Plăieșilor”, menit să ridice oamenii în picioare și să lase în urmă amintirea unei comunități unite prin cultură. Totul cu acces liber, ca un gest de deschidere spre oamenii din cartier, dar și spre restul Iașului.

Organizatorii subliniază că după succesul Zilelor Tătărașului, Alexandru merită propria sărbătoare. Mesajul lor este clar: Iașul nu este doar centrul pietonal, cu cafenele și turiști, ci și cartierele de bloc, unde se trăiește intens, între betoane și speranțe. Evenimentul devine astfel o revendicare culturală a unui spațiu urban care așteaptă de multă vreme recunoașterea.

Într-un oraș grăbit să construiască festivaluri mari pentru vizitatori, „Zilele Cartierului Alexandru” dau un semnal puternic: adevărata viață a Iașului este în cartiere, acolo unde comunitatea își cere dreptul la bucurie, la artă și la identitate. Și dacă timp de două zile Alexandru cel Bun va fi scena, rămâne întrebarea de fond: ce va rămâne după ce luminile se sting?

Maura ANGHEL