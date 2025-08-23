Ilie Bolojan și Raed Arafat, întâlniri cu autoritățile din Neamț și Suceava

Ilie Bolojan și Raed Arafat s-au întâlnit cu autoritățile din Neamț și Suceava.

Ei au discutat cu autoritățile locale despre efectele produse de inundațiile de luna trecută.

Premierul Ilie Bolojan a fost vineri în județul Neamț și a fost însoțit de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și a discutat cu autoritățile locale despre efectele produse de inundațiile de luna trecută în comunele Borca și Farcașa, precum și în județul Suceava.

Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a precizat că a solicitat sprijin rapid pentru implementarea proiectelor de îndiguire și regularizare a torenților inițiate de primării și blocate în diferite stadii.

La întâlnire a fost prezent și președintele Consiliului Județean Suceava.