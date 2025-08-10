Impozite auto triplate pentru zeci de mii de ieșeni!

* de la 1 ianuarie 2026, mașinile mai vechi de 15 ani care nu respectă standardul Euro 4 sau superior vor fi taxate cu impozite și de două-trei ori mai mari * în Iași, situația este deosebit de relevantă: din cele peste 311.000 de autovehicule înmatriculate, aproximativ 197.000 sunt considerate poluante conform noilor reguli * dintre acestea, peste 106.900 au peste 20 de ani, iar aproape 90.200 au între 16 și 20 de ani

Începând cu anul 2026, proprietarii de mașini din Iași și din întreaga țară se vor confrunta cu o creștere semnificativă a impozitelor auto, în special pentru vehiculele poluante și vechi. Măsura vine în urma implementării principiului european „poluatorul plătește”, care vizează reducerea emisiilor nocive prin fiscalizarea suplimentară a autovehiculelor cu un grad ridicat de poluare.

Mașinile mai vechi de 15 ani, care nu respectă standardul Euro 4 sau superior, vor fi taxate cu impozite și de două-trei ori mai mari. Dat fiind că România are al doilea cel mai vechi parc auto din Europa, cu o medie de aproape 15 ani, mii de șoferi vor resimți impactul financiar.

În Iași, situația este deosebit de relevantă: din cele peste 311.000 de autovehicule înmatriculate, aproximativ 197.000 sunt considerate poluante conform noilor reguli. Dintre acestea, peste 106.900 au peste 20 de ani, iar aproape 90.200 au între 16 și 20 de ani.

România nu este singura care adoptă astfel de măsuri. Franța, Germania, Italia sau Olanda au introdus deja zone cu emisii reduse, iar din 2035 Uniunea Europeană va interzice vânzarea de autoturisme noi cu motoare termice.

În prezent, impozitul este calculat la o cotă fixă de 10 lei pentru fiecare 200 cm³ capacitate cilindrică. Noua metodă va ține cont și de norma de poluare și vechimea mașinii, iar taxele pot crește semnificativ.

Exemplu: pentru un autoturism cu motor între 1.400 și 1.600 cm³, impozitul anual actual este de aproximativ 80 lei, dar de anul viitor ar putea depăși 130 lei.

Vârsta parcului auto și impactul asupra ieșenilor

România are un parc auto cu o vechime medie de aproape 15 ani, situându-se pe locul al doilea în Europa după Letonia. În cazul vehiculelor comerciale, media este chiar mai mare.

Pentru ieșeni, asta înseamnă că o mare parte dintre mașinile de pe șosele vor fi afectate de majorările de taxe, ceea ce va genera o povară financiară considerabilă pentru zeci de mii de proprietari.

În România, 54,9% dintre autoturisme sunt pe benzină, 42,2% diesel, iar doar 0,3% sunt complet electrice. Restul folosesc alte tipuri de combustibil, cum ar fi GPL.

Această nouă politică fiscală își propune să încurajeze trecerea la vehicule mai puțin poluante, însă, pe termen scurt, va însemna un efort financiar suplimentar pentru mii de șoferi din Iași. Rămâne de văzut cum va reacționa piața auto și dacă se vor intensifica achizițiile de mașini noi sau electrice. Daniel BACIU