„În Iași sunt de câteva ori mai mulți medici decât media Uniunii Europene”

Iașul, unul dintre cele mai mari și importante centre universitare din România, este și o adevărată „fabrică” de medici, datorită Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”. În fiecare an, sute de tineri solicită Certificatul Profesional Curent (CPC), document esențial pentru cei care doresc să profeseze în afară țarii. Nemulțumiți de condițiile din spitale sau de salarii, aceștia ajung să treacă granițele țării, în căutarea unui loc mai bun de muncă.

Prof. univ. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății, a vorbit despre acest subiect și a explicat de ce specialiștii de la noi din țară aleg să ia această decizie care afectează sistemul sanitar din România. „Un medic rezident câștigă mult mai bine decât câștiga în urmă cu șase sau șapte ani. Un rezident de an mare câștigă, probabil, spre 10.000 de lei net. Poate să trăiasă decent, mai ales dacă vorbim despre o familie de medici. Atunci, ceea ce trebuie să înțelegem, este că un medic, ca să profeseze, are nevoie de câteva elemente. Primul este legat de venituri, al doilea este legat de condițiile de muncă. Trebuie să își desfășoare activitatea în condiții care să-i ofere posibilitatea să facă servicii medicale la nivelul pregătirii pe care o are. Să poți să prescrii, să intervii cu instrumente moderne”, a precizat prof. univ. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății.

Alexandru Rafila a oferit și o soluție pentru această problemă, iar cheia se află la autoritățile locale de la noi din țară. Tinerii medici, susține Ministrul Sănătății, trebuie să fie integrați foarte bine în comunitate, așa cum se întâmplă în unele localități din România. „Mai e un element, mă refer la modul în care un tânăr medic este parte a unei comunități și la cum comunitatea reușește să îl țină în mijlocul ei. Nu mă refer la centrele universitare. Nu e o problemă să spui că în Iași, în București, Cluj, Craiova , sunt suficienți medici. Sunt de câteva ori mai mulți decât media Uniunii Europene. Discutăm despre comunitățile mai mici, orașele mai mici. Acolo, avem modele de bună practică în care primarii s-au implicat direct, au luat legătura cu universitățile, le-au oferit condiții bune de viață, îi țin ca parte respectată și apreciată a comunității. Noi, ca să venim în ajutorul autorităților locale, am elaborate - se găsește și pe site-ul Ministerului Sănătății - un ghid de bună practică. Acesta explică cum trebuie să facă autoritățile pentru a atrage personal medical în localitate, care sunt elementele care țin de fidelizarea personalului medical. Cred că, dacă acele sfaturi vor fi puse în practică, multe dintre orașele și comunele din România vor avea medic. Dacă așteptăm, publicăm un concurs, acei medici nu vor veni”, a mai precizat prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Conform ultimelor date oficiale, în 2023, Iașul a înregistrat nu mai puțin de 253 de solicitări pentru Certificat Profesional Curent, document pentru medicii care doresc să profeseze în afara țării. Totuși, trebuie menționat faptul că un medic poate solicita mai multe CPC-uri în același an, în cazul în care dorește să profeseze în mai multe țări. Astfel, chiar dacă vorbim despre 253 de cereri, nu înseamnă că exact 253 de medici au ajuns să profeseze în străinătate. Cristian ANDREI