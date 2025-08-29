In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)

In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță cu profundă durere trecerea la cele veșnice a domnului prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gutt, personalitate marcantă a mediului academic și științific românesc, profesor de excepție, cercetător vizionar și inventator recunoscut la nivel internațional.

Născut la 21 septembrie 1950, profesorul Gheorghe Gutt și-a legat destinul profesional de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, unde, timp de aproape cinci decenii, a urcat toate treptele academice, de la asistent universitar la profesor și conducător de doctorat, fiind, din anul 2007, unul dintre pilonii de rezistență ai Facultății de Inginerie Alimentară.

Domnul profesor a fost cu adevărat un formator de școală în două domenii: Ingineria materialelor și Ingineria produselor alimentare. Prin munca sa neobosită, prin rigoare științifică și prin dăruirea față de studenți și colegi, a format generații de specialiști care astăzi duc mai departe spiritul său de inovator și cercetător. Numeroși ingineri, absolvenți de masterat și doctorat își revendică șansa de a fi fost îndrumați și inspirați de domnia sa, ceea ce face ca moștenirea sa academică să fie una vie și durabilă.

Activitatea sa științifică este impresionantă prin dimensiuni și profunzime: a publicat cărți de referință și articole în reviste cotate ISI, a participat la conferințe naționale și internaționale, a coordonat peste 30 de proiecte de cercetare-dezvoltare și a obținut peste 200 de brevete de invenții, recunoscute și indexate în cele mai prestigioase baze de date internaționale.

Contribuțiile sale au vizat domenii de frontieră precum: dezvoltarea aparaturii și metodelor de analiză instrumentală, siguranța alimentară, biotehnologii, bioeconomie, economie circulară, valorificarea deșeurilor și biomateriale pentru ambalaje inteligente.

Pentru întreaga sa activitate, a fost răsplătit cu zeci de premii, diplome și medalii de aur, argint și bronz la marile saloane internaționale de inventică din Bruxelles, Geneva, Nürnberg, Taiwan, Belgrad, Varșovia, Croația, Rusia, Republica Moldova, România și multe altele. A fost distins cu Ordinul în Grad de Cavaler al Asociației Internaționale a Inventatorilor (IFIA) și cu Ordinul „Leonardo da Vinci”, recunoașteri ale prestigiului său la nivel mondial.

Dincolo de excelența științifică, profesorul Gheorghe Gutt a contribuit decisiv la dezvoltarea instituțională a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, îndeplinind funcții de mare responsabilitate: Secretar Științific al Senatului USV (1990–2002), Director al Editurii Universității (1998–2010), Director al Platformei pentru formare postuniversitară, cercetare avansată și inventică (din 2006), fondator al Centrului de Transfer Tehnologic (2002). Prin aceste roluri, a pus bazele unei infrastructuri academice moderne și a creat oportunități pentru tinerii cercetători.

Profesorul Gheorghe Gutt rămâne în memoria comunității academice nu doar ca un dascăl de o mare erudiție, ci și ca un mentor care a știut să inspire, să motiveze și să ghideze, ca un vizionar care a intuit direcțiile viitorului și a creat punți între cercetarea fundamentală și aplicațiile practice, respectat și iubit de toți cei care l-au cunoscut.

Prin dispariția sa, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pierde un profesor dedicat, un om de știință autentic și un părinte spiritual al unei școli academice de prestigiu.

În aceste clipe de adâncă tristețe, ne exprimăm recunoștința pentru întreaga sa contribuție, păstrăm vie amintirea sa și transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava