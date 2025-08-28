În Noaptea Muzeelor la Sate, Mircești și Hermeziu își redeschid comorile culturale

* pe 6 septembrie, Iașul devine parte dintr-un proiect unic în Europa – „Noaptea Muzeelor la Sate” * două repere culturale ale Moldovei, Muzeul „Vasile Alecsandri” din Mircești și Muzeul „Constantin Negruzzi” din Hermeziu, își așteaptă vizitatorii cu acces gratuit

Pe 6 septembrie, județul Iași se înscrie din nou pe harta europeană a evenimentelor culturale prin ediția a III-a a „Nopții Muzeelor la Sate”, un concept unic în spațiul continental. Proiectul, coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și sprijinit de AFCN, aduce în prim-plan patrimoniul rural, redând vizibilitate unor case memoriale, conace și muzee care spun povești esențiale pentru identitatea națională.

În județul Iași, Muzeul Național al Literaturii Române participă cu două clădiri istorice de referință: Muzeul „Vasile Alecsandri” din Mircești și Muzeul „Constantin Negruzzi” din Hermeziu (comuna Trifești). Ambele spații culturale vor fi deschise publicului între orele 10:00 și 17:00 cu acces pe bază de bilet, iar între 17:00 și 21:00 intrarea va fi gratuită.

Comorile de la Mircești

Ridicată între 1861 și 1867, reședința de la Mircești a fost locul unde Vasile Alecsandri, „bardul de la Mircești”, și-a trăit ultimii ani și a scris o mare parte din opera sa. Astăzi, cele șase încăperi ale muzeului păstrează atmosfera secolului XIX: cabinetul de lucru, camera de odihnă, sufrageria și chiar „corabia lui Noe”, spațiu de poveste în care vizitatorii descoperă detalii mai puțin cunoscute despre viața și creația poetului.

Eleganța boierească de la Hermeziu

Tot pe 6 septembrie, publicul poate păși și în conacul Negruzzi de la Hermeziu, datând de la începutul secolului al XIX-lea. Aici, vizitatorii vor putea admira obiecte de patrimoniu cu valoare excepțională: manuscrise, fotografii, cărți rare, mobilier autentic, flautul lui Iacob Negruzzi și pianul la care cânta Leon C. Negruzzi. Atmosfera saloanelor de odinioară – de muzică, teatru sau lectură – este reconstituită fidel, transformând vizita într-o întoarcere în timp. Nu întâmplător, acest muzeu a fost nominalizat în 1996 la prestigiosul Premiu European al Anului (EMYA).

Un mesaj cultural puternic pentru Iași

Prin participarea la „Noaptea Muzeelor la Sate”, Mircești și Hermeziu nu sunt doar destinații culturale redeschise pentru o seară, ci devin simboluri ale rezistenței memoriei culturale în fața uitării. Pentru județul Iași, evenimentul are o dublă semnificație: pe de o parte, reconectează comunitățile rurale la patrimoniul lor, iar pe de altă parte reconfirmă rolul regiunii ca spațiu de naștere și afirmare a unor nume fundamentale ale literaturii române. Pe 6 septembrie, Mircești și Hermeziu nu sunt doar două puncte pe hartă, ci porți de intrare în trecutul viu al Moldovei, locuri unde cultura respiră și unde vizitatorii pot redescoperi rădăcinile profunde ale identității românești.

Maura ANGHEL