În plină criză, românii pariază pe joburile din spitale. Iașul confirmă trendul

* într-o Românie zguduită de instabilitate economică, 27% dintre angajați spun răspicat că doar sectorul medical le mai oferă siguranța unui loc de muncă * în topul preferințelor urmează administrația publică și industria alimentară, în timp ce turismul și imobiliarele cad în dizgrație * Iașul, centru universitar și medical major, întărește această percepție

Sectorul medical, fie că vorbim despre spitale de stat sau clinici private, este perceput ca „plasa de siguranță” a angajaților români. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de platforma eJobs, peste un sfert dintre respondenți cred că medicina va rezista oricărei crize. În imediata apropiere se află sectorul public (24,1%) și industria alimentară (24%), domenii fără de care economia nu poate respira.

Farmaceuticele completează tabloul domeniilor considerate „anti-criză”, în timp ce turismul, HoReCa, imobiliarele și asigurările se prăbușesc la capitolul încredere. Acestea sunt văzute ca fragile, instabile și dependente de conjuncturi externe.

Banking, energie și agricultură, motoarele de mâine

Românii nu își fac iluzii: după o criză, domenii precum banking-ul, construcțiile, agricultura sau energia vor câștiga teren. La polul opus, call-center-urile, automotive sau transporturile aeronautice și navale rămân la coada preferințelor.

Pentru 83% dintre participanții la sondaj, criteriul numărul unu în alegerea unui domeniu este stabilitatea locului de muncă. Abia după aceea vin salariul și beneficiile. Angajații se tem, în principal, de lipsa calificărilor atunci când sunt obligați să schimbe domeniul, dar și de riscul unui venit mai mic sau al unor condiții mai dure de muncă. Doar 12,7% se tem că vor pierde privilegiul muncii remote.

Recalificarea, o armă de supraviețuire

Trei din patru români declară că sunt pregătiți să își schimbe cariera prin recalificare profesională, pentru a nu fi prinși pe marginea drumului economic. Doar 4% spun tranșant că nu ar face acest pas.

În fața instabilității, companiile mari, mai ales multinaționalele, sunt văzute drept cele mai solide. Administrația publică vine imediat după. Start-up-urile și micile afaceri locale primesc însă un vot de neîncredere covârșitor – doar 10% dintre angajați le consideră sigure.

Iașul confirmă tendința națională

În orașul universitar care pregătește medici, farmaciști și IT-iști, percepția se confirmă: spitalele și administrația publică sunt văzute ca bastioane de siguranță. Pe de altă parte, turismul local și HoReCa, lovite deja de lipsa forței de muncă, sunt printre cele mai fragile domenii.

