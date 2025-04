Încă un angajat de la „Sf. Spiridon” a murit, la ieșirea din tură

O nouă tragedie a îndoliat Spitalul „Sf.Spiridon” din Iași. După morțile celor doi rezidenți de la Gastroenterologie, acum un brancardier de 52 de ani și-a pierdut viața. Acesta era angajat al spitalului de 10 ani, în secția de ATI. Imediat după ieșirea din tură, ajuns acasă a murit prin somn.

Trei oameni din sistemul medical ieșean au murit în decurs de 3 săptămâni și ceea ce au în comun este faptul că erau angajați ai Spitalului Județean de Urgențe „Sfântul Spiridon” din Iași.

Ultimul deces s-a înregistrat marți seara, la secția de ATI a unității sanitare. Cătălin era angajat pe post de brancardier aici, din 2015, și ar fi murit subit, în somn. „Pacientul își făcuse controlul anual la medicul de medicina muncii și nu era în evidență cu boli cronice. Este însă vârstă la care moartea subită de cauză cardiacă are cea mai mare incidența în special la bărbați și cei care sunt cu stres profesional sau efort fizic marcant. Spitalul Sf.Spiridon are un număr foarte mare de pacienți, în consecință un număr foarte mare de angajați în toate posturile și fiind un spital de urgență cu responsabilități regionale, efortul profesional al fiecăruia, de la brancardier la medic, la șef de secție este unul foarte mare”, explică Diana Cimpoeșu, medic şef UPU - SMURD Iaşi.

Doi rezidenți morți în trei săptămâni

Decesul brancardierului vine la câteva zile distanță de când unitatea sanitară a intrat în vizorul Ministerului Sănătății ca urmare a faptului că doi medici rezidenți de la Gastroenterologie și-au pierdut viața în condiții misterioase. Deși cei doi aveau și alte probleme de sănătate preexistente, rezidenții din toată țara vorbesc de suprasolicitare și Burnout. „Şi eu, şi pacienţii mei luăm aceleaşi medicamente. Gastrite, tot felul de probleme. Am colegi care au dezvoltat boli autoimune din cauza stresului. Inclusiv eu am ajuns de două ori cu perfuzii pe secţie din cauza surmenajului. Noi, a doua zi după gardă nu suntem pontaţi. Pe foaia de pontaj care se trimite lunar pentru salarizare noi nu apărem pontaţi în ziua de după gardă, apărem absenţi. Astfel, ei pot să se acopere legal că am îndeplinit doar orele legale de muncă”, spune un medic rezident de la un alt centru universitar din țară, tot de la secția de Gastroenterologie.

„În foarte multe secţii nu se aplică legislaţia. Adică, medicii nu sunt liberi după gardă. Şi atunci, medicii nu stau 24 de ore, stau 30 de ore, stau 32 de ore”, spune Theodor Pantelimonescu, reprezentantul rezidenților în senatul UMF Iași

George Ştefan Tilă era în ultimul an de rezidenţiat, la secţia de Gastroenterologie din Iași și a murit la doar 31 de ani, pe 13 aprilie. Câteva zile mai târziu, colegul său Emanuel Mirel Luca a murit și el, la doar 28 de ani, în apartamenul său.

Primul era cunoscut cu o boală autoimună, iar pentru al doilea autopsia a arătat că avea leziuni pulmonare severe.

Doar pe clinica de Gastroenerologie a acestui spital, unde erau şi cei doi tineri, îşi fac rezidenţiatul 100 de medici. „Sunt, într-adevăr, doi rezidenţi la distanţă extraordinar de scurtă, cu cauze, totuşi, medicale care nu au nicio legătura unele cu altele. Aveau două gărzi maxim pe lună. Spuneţi-mi şi mie, la două gărzi maxim... Eu am făcut 15 gărzi pe lună toată tinereţea mea”, explică Anca Trifan, șefa Institutului de Gastroenterologie de la Spitalul „Sf. Spiridon”.

Cauzele exacte ale morţii celor doi urmează să fie stabilte după analizele medicilor legişti.

Medicii cer acum regândirea sistemului pentru rezidenți. Verificări se fac și în privința decesului brancardierului. Maria STANCU