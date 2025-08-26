Incendiu într-o comună din Botoșani: 30 de tone de furaje au ars

Un incendiu a cuprins, marţi, un depozit de furaje din localitatea Plopenii Mari, comuna Ungureni, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ((ISU) Botoşani.

Potrivit acestora, stingerea incendiului a durat aproximativ trei ore, ca urmare a cantităţii mari de furaje.

"La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Staţiei Săveni şi Detaşamentului Botoşani, cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Salvatorii au acţionat pentru limitarea propagării flăcărilor la casa de locuit şi la o anexă din gospodăria vecină, reuşind să protejeze ambele construcţii", au precizat oficialii ISU.

În incendiu au ars aproximativ 30 de tone de baloţi de furaje. Cauza producerii accidentului nu a fost deocamdată stabilită.

Mirea Andreea stiripesurse.ro