Incendiu la Maternitatea „Cuza Vodă”. Ministrul Sănătății a zburat de urgență la Iași

Au fost momente de panică, miercuri, la prânz, la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași, unde un incediu a izbucnit la subsol, într-o cameră tehnică. În câteva minute, clădirea s-a umplut de fum și sute de persoane au fost evacuate, inclusiv bebeluși de la neonatologie, în incubatoare. Gravidele în travaliu au fost scoase pe paturi, iar unele au fost așezate la umbră, pe scaune, în curtea spitalului. De urgență, la Iași au venit Raed Arafat și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru „a evalua pagubele”.

224 de pacienți, dintre care 111 copii, au fost evacuați din clădirea în care a izbucnit incendiul. Zeci de cadre medicale erau în spital la momentul respectiv. Ele au ajutat la evacuarea saloanelor

Felicitări de la echipa ministerială

Conducerea şi echipa medicală a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” a fost felicitată atât de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cât şi de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, pentru reacţia promptă în cazul incendiului produs miercuri în unitatea medicală.

Ministrul Sănătăţii a declarat într-o conferinţă de presă susţinută imediat după ce a vizitat clădirea afectată de incendiu, că personalul spitalului era foarte bine pregătit pentru a interveni în situaţii de criză, ca urmare a simulărilor desfăşurate pe parcursul ultimilor ani. „Vreau să apreciez şi să felicit echipa de management, pe domnul manager şi echipa medicală a unităţii sanitare, care au reacţionat la câteva minute de la declanşarea incendiului şi au evacuat într-un timp record împreună cu colegii de la Ambulanţă, colegii de la SMURD şi ceilalţi colegi care au participat la această desfăşurare de forţe”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul a spus că după finalizarea lucrărilor de reabilitare Spitalul Cuza Vodă beneficiază de un sistem de alarmare în caz de incendiu foarte performant, ceea ce ieri a ajutat la prevenirea „unui dezastru”. „Spitalul beneficiază de un sistem de alertare incendiu modern, instalat în urmă cu doi ani de zile, şi a fost un mare avantaj în prevenirea unui dezastru care se putea întâmpla cu atât de mulţi copii nou-născuţi, internaţi pe Secţia de neonatologie, incubatoare greu de transportat”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

Efortul depus pentru stingerea incendiului de la „Cuza Vodă” a fost apreciat şi de şeful DSU. „Colegii medici, managementul spitalului, au acţionat imediat şi foarte bine, în baza unor proceduri foarte bine stabilite în cadrul exerciţiilor pe care le fac anual împreună cu ISU. Incendiul a fost lichidat rapid. Asta este foarte important. Spitalul are autorizaţie ISU. Cinci din şase etaje au autorizaţia, al şaselea etaj are documentele în curs de autorizare dar nu sunt probleme cu el. Urmează să fie eliberată autorizaţia. Totul este OK, dar este vorba de documente”, a spus Raed Arafat. El a răspuns că multe dintre spitalele din România nu au autorizaţie din partea ISU. „Aici e un caz fericit”, a spus Raed Arafat.

Şeful DSU a subliniat că Maternitatea Cuza Vodă are generatoare, baterii, ca să rămână întotdeauna alimentat cu curent pentru serviciile esenţiale din spital. „Bateriile de la care a pornit incendiul vor fi anulate şi vor fi scoase din uz şi atunci, poate, se vor întoarce restul pacientelor în zona cealaltă a spitalului. Din fericire nu au fost victime. Evacuarea s-a făcut pentru că era foarte mult fum. Când ai o clădire inundată cu fum evacuezi toată clădirea. Era şi riscul de extindere a incendiului până când pompierii l-au lichidat complet”, a mai spus Raed Arafat.

O femeia aflată în travaliu a fost dusă de urgență înapoi, în spital, în alt corp de clădire, dupa ce i s-a declanșat nașterea în timp ce era în curtea maternității.

La scurt timp după ce a fost preluată de medici, femeia a născut un băieţel de 3,8 kilograme. „Nou-născutul a avut la naştere scor APGAR 8. Este bine şi perfect sănătos”, a declarat dr. Anca Bivoleanu, şefa Clinicii de Neonatologie, aducând o rază de linişte după orele de panică.

În paralel, 60 de pompieri au venit la Maternitatea Cuza Vodă, fiind gata în orice clipă să lupte cu flăcările. Unii au venit din timpul liber, alţii au fost mobilizaţi din Târgu Frumos. „E una dintre cele mai dificile intervenţii din viaţa noastră de pompieri, din punct de vedere emoţional. Am avut în faţă gravide, nou-născuţi şi femei care abia au născut, femei în travaliu. Era o luptă contra timpului şi a propriei frici”, a mărturisit unul dintre salvatori.

Datorită mobilizării rapide, tragedia a fost evitată în doar câteva minute. Ziua care putea fi marcată de pierdere s-a încheiat cu un miracol: trei mame în siguranţă şi un copil venit pe lume în mijlocul haosului, dovadă că viaţa învinge întotdeauna.

În aproximativ o oră, incendiul a fost lichidat

„Alăptam fetița, am născut ieri. Noi eram 3 mămici în salon. Am auzit alarmele. Era mult fum. Am ieșit repede. Mă gândeam la viața fetei înainte de toate, mai am un copil acasă. Ne-am speriat, dar au venit cadrele medicale și ne-au spus de incendiu, deși auzisem alarma. Am simțit și fumul acela. Am ieșit din salon, nu mă gândesc decât că ieri, la ora asta, eram la Terapie Intensivă și oare ce s-ar fi ales de mine dacă era ieri incendiul?”, se întreba o mămică evacuată.

„Eram internată, trebuie să nasc mâine. Au venit și ne-au anunțat ca e incendiu, ne-au liniștit asistentele. Ne-au scos afară din spital, era mult fum, foarte mult fum. Ne-am și speriat”, explică o gravidă.

„Eu lucrez la triaj, ca infirmieră. Am simțit miros de fum și apoi alarma. Au venit și ne-au spus că este incendiu. Noi am anunțat pacientele care se pregăteau de internare, le-am scos de acolo. Ne-am speriat, dar am fost mai preocupate de pacienți, de mame și copii. Le-am liniștit, le-am ajutat, totul a fost destul de organizat. Am și făcut multe simulări de incendiu, au fost benefice”, explică o infirmieră din spital.

Alarma s-a dat la 12.30, iar 4 minute mai târziu era declanșat planul roșu de intervenție.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de stingere și două autoscări. În aproximativ o oră, incendiul a fost lichidat, dar clădirea a rămas evacuată preț de mai multe ore.

Pompierii din cadrul ISU Iaşi au reuşit să stingă incendiul, izbucnit într-o cameră tehnică, pe o suprafaţă de aproximativ 30 metri pătraţi. „Din primele informaţii, clădirea este inundată cu fum, se procedează la evacuarea persoanelor. Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, la nivelul judeţului Iaşi a fost activat şi Planul Roşu de Intervenţie. La locul evenimentului au fost alocate cinci maşini de stingere şi două autoscări”, a transmis Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

Spitalul este unul pavilionar și toți copiii din zonele afectate au fost mutați în corpuri de clădire neafectate, pe sectiile de ATI, iar gravidele cu iminență de naștere au fost transferate către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Elena Doamna Iași.

Maternitatea „Cuza Vodă” este cea mai mare din Moldova. Anual, aici nasc peste 6.000 de femei și tot aici ajung cazurile grave din toată regiunea. Laura RADU, Maria STANCU