Începe bătălia pentru șefia Operei Naționale Române din Iași

* cinci candidați au intrat în cursa pentru funcția de director

Opera Națională Română din Iași nu își dezminte reputația de instituție aflată constant în vârtejul controverselor. De data aceasta, scena nu este ocupată de spectacole, ci de o competiție cu miză uriașă: alegerea noului manager. Ministerul Culturii a anunțat concursul pe 12 august, iar 9 septembrie, a fost ultima zi de depunere a candidaturilor. Dosarele trebuiau să includă proiectul de management și documente care să ateste minimum cinci ani de experiență în specialitatea studiilor și în domeniul managerial sau, alternativ, diplome de specializare în conducerea instituțiilor culturale.

Informațiile confirmate până acum arată că cel puțin cinci persoane s-au înscris în competiție, însă numele lor rămân, oficial, confidențiale. Printre cei menționați de surse apar Andrei Fermeșanu, actual manager interimar, Morel Marius Negru, violonist cu aproape trei decenii de carieră la Iași și fost director adjunct al Operei, Vasilica Stoiciu-Frunză, pianist și fost consultant artistic, cadru didactic la Universitatea Națională de Arte „Gerge Enescu”, Alexandru Petrescu, conferențiar la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, și Mihai Sîrbu, fost manager al Filarmonicii din Botoșani.

Pe 12 septembrie, Ministerul Culturii va anunța lista oficială a candidaților eligibili. Între 15 și 24 septembrie vor fi analizate proiectele de management, iar pe 25–26 septembrie sunt programate interviurile finale. Rezultatul va fi făcut public cel târziu pe 27 septembrie, cu posibilitatea depunerii contestațiilor ulterior.

Clara DIMA