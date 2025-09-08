Stiri
De ce n-a mai chemat Lucescu atacant Selecționerul spune că nu are soluții: „N-ai pe cine. În Liga 1 sunt numai străini”
BREAKING – A căzut Guvernul în Franța: criza politică explodează în curtea președintelui Emmanuel Macron
Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!
FOTO - Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, la început de an școlar!
Finalizarea proiectului: CHRIS BARBER S.R.L. in calitate de Beneficiar, finalizeaza implementarea proiectului“Digitalizarea societatii CHRIS BARBER S.R.L..” cod Smis 320057
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Felicitări și urări de „La mulți ani” pentru prieteni și familie, de ziua numelui
Schimbare la plata pensiei pe card în septembrie. Care pensionari trebuie să sune la Casa de Pensii
Tapetul care schimbă regulile designului interior: inspirație de la Dream Prints
De ce pisicilor le place să doarmă pe beton: Ce stă în spatele acestui obicei excentric
Deloc confortabil în sondaje, premierul Viktor Orban spune că va fi haos dacă partidul pro-UE va câştiga următoarele alegeri în Ungaria
Începe școala! Boicotul festivităţilor a eșuat!

1scoala01

Dimensiune font:

| 08-09-2025 11:07

Pe 8 septembrie, peste 100.000 de elevi ieşeni revin în bănci pentru un an şcolar care numără 177 de zile de cursuri şi 115 de vacanţă. Cifrele dau de gândit: aproape patru luni din calendar sunt pauză. Între timp, nemulţumirea profesorilor se simte deja. Nemulţumirile salariale care nu reflectă realitatea din buzunarele dascălilor şi normele didactice tot mai apăsătoare fac ca începutul anului să fie tensionat.

La prima vedere, planul anului şcolar pare echilibrat: cinci module de cursuri şi cinci vacanţe mari, plus liberele legale de 1 Decembrie, 1 Mai şi 1 Iunie. Vacanţa „mobilă” de februarie va avea loc între 16 şi 22 februarie 2026.

În timp ce copiii numără zilele până la prima vacanţă, cadrele didactice îşi numără orele în plus şi nervii. Ore mai multe, birocraţie, documente interminabile şi un salariu care, spun ei, nu mai reflectă realitatea din clase. „Nu doar a crescut norma de la 18 la 20 de ore, dar a crescut şi de la 16 la 20, pentru că erau profesori cu grad didactic întâi şi peste 25 de ani vechime şi ar fi avut dreptul la mai puţine ore. E vorba de degrevarea inspectorilor şcolari şi directorilor dar obligaţia la catedră a crescut. Ne-am străduit să echilibrăm şi să găsim soluţii şi prin opţionalele de la anumite clase, fie că vorbim de zona umanistă sau ştiinţifică. Am ţinut cont de preferinţele elevilor dar şi de urgenţele din şcoală”, a spus Camelia Gavrilă, directoarea Colegiului „Costache Negruzzi”.

Nu e de mirare că discuţiile dascălilor despre grevă şi boicotarea primei zile de şcoală au prins contur. „La nivelul judeţului Iaşi, curentul majoritar este pentru boicotarea activităţilor festive din ziua de 8 septembrie, acel debut festiv al şcolii, care ştim cu toţii că se produce ca o tradiţie. Noi considerăm că nu este niciun motiv pentru a mima o stare de normalitate. Ceea ce s-a întâmplat în Educaţie nu are legătură cu normalitatea. De aceea va fi un boicot aproape generalizat”, spune Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iaşi.

34 de unităţi școlare ieșene şi-au pierdut personalitatea juridică

Însă, cei de la Inspectoratul Şcolar au cu totul altă părere. „Sunt convinsă că la început de an şcolar fiecare unitate şcolară va avea o activitate solemnă şi apoi, după intonarea imnului, un scurt cuvânt al directorului vor fi invitaţi copiii în sala de clasă unde vor fi activităţi specifice primei zile de şcoală. Până la urmă este o zi cu o încărcătură emoţională atât pentru noi cât şi pentru elevi. Cred că elevii nu trebuie să fie privaţi de acest lucru. Sunt convinsă că dascălii nu pot face acest lucru, mai ales colegii care au elevi în clasa pregătitoare sau clasa zero. Este o zi importantă, care rămâne în memoria fiecărui copil. Din ce am discutat cu directorii de şcoli, aceste festivităţi vor avea loc chiar dacă sindicatele spun altceva”, a spus Rodica Leontieş, inspector-șef ISJ Iași.

Inspectoratul Şcolar Judeţean anunţă cu optimism că au rămas 182 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, cu 34 mai puţine decât până acum, şi 403 structuri arondate sunt gata de start. „Sunt 34 de unităţi care şi-au pierdut personalitatea juridică la nivelul judeţului Iaşi. Am avut 19 restrângeri, 57 de completări de normă rezolvate în totalitate. Cele mai multe situaţii sunt în mediul urban şi au vizat grădiniţele. Având un număr mai mare de grădiniţe, 15 dintre ele nu îndeplineau condiţia de a avea înscrişi 250 de preşcolari, motiv pentru care au trebuit arondate”, a explicat Rodica Leontieş.

Realitatea este însă mai complicată: nu toate clădirile au autorizaţie sanitară sau aviz PSI, iar problemele persistente - toalete în curte, lipsă de canalizare, apă nepotabilă, lucrări neterminate - continuă să afecteze elevii şi în cursul noului an şcolar. 

Cei mai afectaţi sunt elevii de la Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu” din comuna Andrieșeni;  Școala Primară din satul Spineni, comuna Andrieșeni; Școala Gimnazială din satul Zmeu, corp A și B, comuna Lungani; Școala Gimnazială din satul Goești, corp B, comuna Lungani; Școala Gimnazială din satul Brădicești, corp B, comuna Dolhești; Școala Gimnazială din satul Vânători, comuna Popricani; Școala Gimnazială din satul Tansa, comuna Tansa; Școala Primară Nr. 2 din satul Domnița, comuna Țibana; Școala Primară din satul Vadu Vejei, comuna Țibana.

În paralel, Inspectoratul Școlar subliniază cifrele pozitive: 23.000 de elevi din 48 de şcoli sunt incluşi în programul „Masă sănătoasă”, 155 de microbuze aşteaptă să transporte elevii la şcoală, iar în clasa pregătitoare intră 7.038 de boboci. La liceu, prima etapă de admitere a adus 4.777 de elevi în bănci, aproape jumătate la profil teoretic, jumătate la tehnologic.

Primarul merge la festivități

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat că va participa, alături de Inspectoratul Școlar Județean, la festivitățile de deschidere de la mai multe unități de prestigiu: Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu”, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Colegiul Național, Colegiul „Costache Negruzzi” și Grădinița nr. 13. „Avem marele privilegiu de a trăi într-un oraș care și-a făcut din învățătură un blazon. (…) Circa 100 de milioane de euro sunt investite în eficientizarea energetică, laboratoare, săli și terenuri de sport, dotări IT și mobilier școlar. Tuturor celor implicați în educație le doresc mult succes în noul an școlar!”, a declarat edilul-șef.

Călătorii gratuite cu trenul, pentru elevi

Elevii din județul Iași beneficiază și în acest an școlar de transport feroviar gratuit pe toate categoriile de trenuri – Regio, InterRegio și InterCity –, clasa a 2-a. Facilitățile sunt valabile pe baza carnetului sau legitimației de elev vizate pentru anul școlar în curs, ori a unei adeverințe școlare conform modelului oficial.

30 septembrie 2025 este ultima zi în care elevii pot circula gratuit cu documentele vizate pentru anul școlar 2024/2025. Există o excepție importantă: elevii din ani terminali (clasa a VIII-a, clasa a XII-a/XIII-a) nu mai beneficiază de facilități începând cu 8 septembrie 2025.

Începând cu 1 octombrie 2025, vor fi recunoscute doar documentele vizate pentru anul școlar 2025/2026.

Ce se acordă gratuit? Bilete de călătorie cu număr nelimitat, pentru clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare la trenurile cu regim de rezervare.

Abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a.

 Pentru clasa I sau vagoanele de dormit/cușetă, elevii trebuie să achite integral diferența de tarif.

Elevii din Iași își pot obține biletele și abonamentele gratuite prin mai multe variante: casele de bilete din stațiile CFR cu personal propriu, agențiile de voiaj CFR Călători, automatele de bilete din stații, online, după validarea calității de elev și emiterea ID-ului electronic de elev, sub formă de cod QR cu elemente dinamice, direct de la personalul de tren, doar în situații speciale (stația de urcare nu are casă de bilete, este închisă sau nu are personal CFR).

La emiterea biletelor sau abonamentelor, elevii trebuie să prezinte:

Carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs (cu nume, prenume și CNP), sau adeverința școlară emisă conform modelului oficial din H.G. nr. 810/2023.
La controlul în tren, elevii trebuie să prezinte: biletul/abonamentul gratuit (în original sau cod QR), un document de identitate (CI, pașaport, permis de ședere, permis de conducere). Pentru cei sub 14 ani: certificatul de naștere (original sau copie).
Dacă legitimația de elev conține fotografie și CNP, ea poate ține loc de act de identitate.

Elevii care nu prezintă toate actele prevăzute de lege sunt considerați călători fără bilet și vor fi taxați conform tarifelor aplicate direct în tren – mai mari decât cele de la casele de bilete, au transmis cei de la CFR Călători. Laura RADU, Carmen DEACONU

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Apartament 3 camere, dubla orientare, decomandat, 71 mp, Esplanada Alexandru, etaj 6/10, bloc cu lift, centrala termica, parchet masiv, PVC la exterior, izolat, balcon inchis. Zona linistita, aproape de parc, scoli, magazine. Ideal familie. 126.500 euro. Telefon 0741384731
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
