Începe școala! Boicotul festivităţilor a eșuat!

Pe 8 septembrie, peste 100.000 de elevi ieşeni revin în bănci pentru un an şcolar care numără 177 de zile de cursuri şi 115 de vacanţă. Cifrele dau de gândit: aproape patru luni din calendar sunt pauză. Între timp, nemulţumirea profesorilor se simte deja. Nemulţumirile salariale care nu reflectă realitatea din buzunarele dascălilor şi normele didactice tot mai apăsătoare fac ca începutul anului să fie tensionat.

La prima vedere, planul anului şcolar pare echilibrat: cinci module de cursuri şi cinci vacanţe mari, plus liberele legale de 1 Decembrie, 1 Mai şi 1 Iunie. Vacanţa „mobilă” de februarie va avea loc între 16 şi 22 februarie 2026.

În timp ce copiii numără zilele până la prima vacanţă, cadrele didactice îşi numără orele în plus şi nervii. Ore mai multe, birocraţie, documente interminabile şi un salariu care, spun ei, nu mai reflectă realitatea din clase. „Nu doar a crescut norma de la 18 la 20 de ore, dar a crescut şi de la 16 la 20, pentru că erau profesori cu grad didactic întâi şi peste 25 de ani vechime şi ar fi avut dreptul la mai puţine ore. E vorba de degrevarea inspectorilor şcolari şi directorilor dar obligaţia la catedră a crescut. Ne-am străduit să echilibrăm şi să găsim soluţii şi prin opţionalele de la anumite clase, fie că vorbim de zona umanistă sau ştiinţifică. Am ţinut cont de preferinţele elevilor dar şi de urgenţele din şcoală”, a spus Camelia Gavrilă, directoarea Colegiului „Costache Negruzzi”.

Nu e de mirare că discuţiile dascălilor despre grevă şi boicotarea primei zile de şcoală au prins contur. „La nivelul judeţului Iaşi, curentul majoritar este pentru boicotarea activităţilor festive din ziua de 8 septembrie, acel debut festiv al şcolii, care ştim cu toţii că se produce ca o tradiţie. Noi considerăm că nu este niciun motiv pentru a mima o stare de normalitate. Ceea ce s-a întâmplat în Educaţie nu are legătură cu normalitatea. De aceea va fi un boicot aproape generalizat”, spune Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iaşi.

34 de unităţi școlare ieșene şi-au pierdut personalitatea juridică

Însă, cei de la Inspectoratul Şcolar au cu totul altă părere. „Sunt convinsă că la început de an şcolar fiecare unitate şcolară va avea o activitate solemnă şi apoi, după intonarea imnului, un scurt cuvânt al directorului vor fi invitaţi copiii în sala de clasă unde vor fi activităţi specifice primei zile de şcoală. Până la urmă este o zi cu o încărcătură emoţională atât pentru noi cât şi pentru elevi. Cred că elevii nu trebuie să fie privaţi de acest lucru. Sunt convinsă că dascălii nu pot face acest lucru, mai ales colegii care au elevi în clasa pregătitoare sau clasa zero. Este o zi importantă, care rămâne în memoria fiecărui copil. Din ce am discutat cu directorii de şcoli, aceste festivităţi vor avea loc chiar dacă sindicatele spun altceva”, a spus Rodica Leontieş, inspector-șef ISJ Iași.

Inspectoratul Şcolar Judeţean anunţă cu optimism că au rămas 182 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, cu 34 mai puţine decât până acum, şi 403 structuri arondate sunt gata de start. „Sunt 34 de unităţi care şi-au pierdut personalitatea juridică la nivelul judeţului Iaşi. Am avut 19 restrângeri, 57 de completări de normă rezolvate în totalitate. Cele mai multe situaţii sunt în mediul urban şi au vizat grădiniţele. Având un număr mai mare de grădiniţe, 15 dintre ele nu îndeplineau condiţia de a avea înscrişi 250 de preşcolari, motiv pentru care au trebuit arondate”, a explicat Rodica Leontieş.

Realitatea este însă mai complicată: nu toate clădirile au autorizaţie sanitară sau aviz PSI, iar problemele persistente - toalete în curte, lipsă de canalizare, apă nepotabilă, lucrări neterminate - continuă să afecteze elevii şi în cursul noului an şcolar.

Cei mai afectaţi sunt elevii de la Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu” din comuna Andrieșeni; Școala Primară din satul Spineni, comuna Andrieșeni; Școala Gimnazială din satul Zmeu, corp A și B, comuna Lungani; Școala Gimnazială din satul Goești, corp B, comuna Lungani; Școala Gimnazială din satul Brădicești, corp B, comuna Dolhești; Școala Gimnazială din satul Vânători, comuna Popricani; Școala Gimnazială din satul Tansa, comuna Tansa; Școala Primară Nr. 2 din satul Domnița, comuna Țibana; Școala Primară din satul Vadu Vejei, comuna Țibana.

În paralel, Inspectoratul Școlar subliniază cifrele pozitive: 23.000 de elevi din 48 de şcoli sunt incluşi în programul „Masă sănătoasă”, 155 de microbuze aşteaptă să transporte elevii la şcoală, iar în clasa pregătitoare intră 7.038 de boboci. La liceu, prima etapă de admitere a adus 4.777 de elevi în bănci, aproape jumătate la profil teoretic, jumătate la tehnologic.

Primarul merge la festivități

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat că va participa, alături de Inspectoratul Școlar Județean, la festivitățile de deschidere de la mai multe unități de prestigiu: Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu”, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Colegiul Național, Colegiul „Costache Negruzzi” și Grădinița nr. 13. „Avem marele privilegiu de a trăi într-un oraș care și-a făcut din învățătură un blazon. (…) Circa 100 de milioane de euro sunt investite în eficientizarea energetică, laboratoare, săli și terenuri de sport, dotări IT și mobilier școlar. Tuturor celor implicați în educație le doresc mult succes în noul an școlar!”, a declarat edilul-șef.

Călătorii gratuite cu trenul, pentru elevi

Elevii din județul Iași beneficiază și în acest an școlar de transport feroviar gratuit pe toate categoriile de trenuri – Regio, InterRegio și InterCity –, clasa a 2-a. Facilitățile sunt valabile pe baza carnetului sau legitimației de elev vizate pentru anul școlar în curs, ori a unei adeverințe școlare conform modelului oficial.

30 septembrie 2025 este ultima zi în care elevii pot circula gratuit cu documentele vizate pentru anul școlar 2024/2025. Există o excepție importantă: elevii din ani terminali (clasa a VIII-a, clasa a XII-a/XIII-a) nu mai beneficiază de facilități începând cu 8 septembrie 2025.

Începând cu 1 octombrie 2025, vor fi recunoscute doar documentele vizate pentru anul școlar 2025/2026.

Ce se acordă gratuit? Bilete de călătorie cu număr nelimitat, pentru clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare la trenurile cu regim de rezervare.

Abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a.

Pentru clasa I sau vagoanele de dormit/cușetă, elevii trebuie să achite integral diferența de tarif.

Elevii din Iași își pot obține biletele și abonamentele gratuite prin mai multe variante: casele de bilete din stațiile CFR cu personal propriu, agențiile de voiaj CFR Călători, automatele de bilete din stații, online, după validarea calității de elev și emiterea ID-ului electronic de elev, sub formă de cod QR cu elemente dinamice, direct de la personalul de tren, doar în situații speciale (stația de urcare nu are casă de bilete, este închisă sau nu are personal CFR).

La emiterea biletelor sau abonamentelor, elevii trebuie să prezinte:

Carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs (cu nume, prenume și CNP), sau adeverința școlară emisă conform modelului oficial din H.G. nr. 810/2023.

La controlul în tren, elevii trebuie să prezinte: biletul/abonamentul gratuit (în original sau cod QR), un document de identitate (CI, pașaport, permis de ședere, permis de conducere). Pentru cei sub 14 ani: certificatul de naștere (original sau copie).

Dacă legitimația de elev conține fotografie și CNP, ea poate ține loc de act de identitate.

Elevii care nu prezintă toate actele prevăzute de lege sunt considerați călători fără bilet și vor fi taxați conform tarifelor aplicate direct în tren – mai mari decât cele de la casele de bilete, au transmis cei de la CFR Călători. Laura RADU, Carmen DEACONU