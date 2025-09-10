„Independența financiară nu începe cu banii, ci cu încrederea că poți lua decizii pentru tine și viitorul tău”

* dialog cu analistul financiar Angelica Aftene

- Cum ați descoperit pasiunea pentru domeniul financiar și ce v-a motivat să alegeți această carieră?

- Am început în sistemul bancar, unde am lucrat peste cinci ani și am învățat rigoarea și disciplina financiară. Totuși, la un moment dat am simțit că îmi doresc mai mult decât să aplic reguli și proceduri. Un CFO cu care am discutat mi-a spus atunci: „dincolo de bancă există o lume financiară mult mai vastă, care are nevoie de oameni ca tine”. Așa am făcut pasul spre zona de business, cu emoție, dar și cu dorința de a descoperi ce este dincolo de cifre. Și am realizat repede că finanțele nu sunt doar despre bilanțuri și rapoarte, ci despre poveștile pe care le spun cifrele – cum evoluează un contract în timp, cum negociezi mai bine cu un client, cum o decizie de azi modelează viitorul unei companii. Astăzi, ceea ce mă motivează este tocmai această transformare: să dau viață cifrelor și să le folosesc ca instrument strategic pentru decizii clare și pentru construcția pe termen lung a afacerilor.

- Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când își gestionează banii?

- Cea mai frecventă greșeală este să ne „întindem mai mult decât ne este plapuma”. De multe ori, oamenii nu își monitorizează cheltuielile și ajung să plătească abonamente pe care nici nu le mai folosesc, să cumpere impulsiv atunci când sunt obosiți sau flămânzi, sau să creadă că „sumele mici nu contează”. În realitate, tocmai acele cheltuieli mici și recurente fac diferența în buget. Alte greșeli frecvente sunt lipsa unui buget clar, amânarea momentului în care încep să economisească și faptul că nu își creează un fond de urgență. Iar aici e o schimbare de mentalitate importantă: economisirea nu înseamnă restricție, ci libertate. Când îți cunoști cheltuielile și le controlezi, câștigi claritate și liniște financiară pe termen lung.

- În ce măsură contează educația financiară timpurie și cum poate fi introdusă în familie sau școală?

- Educația financiară timpurie face diferența între un adult care se lasă purtat de circumstanțe și unul care își construiește viața conștient. Eu cred că discuțiile despre bani trebuie începute de când copiii sunt mici. Este important să înțeleagă că lucrurile pe care le strică sau pe care nu le folosesc înseamnă, de fapt, bani irosiți.

Cu copiii mei am ales să le arăt practic cum funcționează banii. În magazine, le-am explicat de ce alegem un produs și nu altul, de ce nu cumpărăm ceva doar pentru ca mai apoi să rămână nefolosit sau cum uneori un produs mai ieftin rezolvă aceeași nevoie ca unul foarte scump. În plus, am încercat să îi învăț și valoarea muncii: pentru o oră de strâns frunzele din grădină, am plătit 50 de lei. Au înțeles astfel cât de greu se câștigă banii și cât de repede se pot cheltui pe o jucărie care nu le aduce, de fapt, satisfacție. Cred că aceste lecții practice sunt mult mai valoroase decât orice teorie. Copiii învață nu doar valoarea banilor, ci și responsabilitatea deciziilor financiare, iar asta îi pregătește pentru viață.

- Ce sfaturi ați da unei persoane care abia începe să economisească sau să investească?

- Primul pas este să privești economisirea și investițiile ca pe o cale spre libertate, nu ca pe o restricție. De aceea, cel mai sigur început este să investești în tine – în educația ta, în dezvoltarea ta profesională. Asta îți va aduce, pe termen lung, resurse mai mari și încrederea că poți construi orice îți propui.

Apoi, începe simplu. Nu contează suma, contează constanța. Chiar și 100 de lei puși deoparte lunar pot fi începutul unui drum. Aplică mereu principiul „plătește-te pe tine primul”: pune banii deoparte imediat ce îi primești și abia apoi gândește-te la cheltuieli. Vei vedea cât de repede acest obicei aduce claritate și siguranță.

Când vine vorba de investiții, gândește-le ca pe un maraton, nu ca pe un sprint. Nu există scurtături sigure. Educația, diversificarea și răbdarea sunt cheia. Cu pași mici, constanți și bine gândiți, orice persoană își poate construi o bază solidă pentru viitor.

- Cum reușiți să vă adaptați strategiile financiare într-un context economic imprevizibil?

- În general, eu lucrez cu investiții pe termen lung. Le evaluez periodic și, în funcție de contextul economic, ajustez strategia, dar nu mă abat radical de la ea. În această perioadă pun accent pe diversificare și lichiditate. Astfel, chiar dacă apar schimbări bruște, există întotdeauna o alternativă pregătită. Această combinație între viziune pe termen lung și flexibilitate pe termen scurt oferă stabilitate și siguranță financiară.

- Care este diferența dintre un consultant financiar bun și unul excelent?

- În viziunea mea, diferența dintre un consultant financiar bun și unul excelent se vede în aplicabilitate. Un consultant bun are cunoștințe solide și poate oferi soluții corecte. Însă un consultant excelent înțelege în profunzime și partea operațională a afacerii și reușește să transforme cifrele în recomandări concrete, ușor de aplicat.

Din experiența mea, atunci când cunoști cum funcționează businessul din interior, nu oferi doar analize, ci și soluții practice, adaptate realității zilnice a clientului. Asta creează valoare reală și diferențiază un simplu furnizor de servicii de un adevărat partener de business.

- V-ați confruntat vreodată cu prejudecăți de gen în domeniul financiar? Cum le-ați depășit?

- Personal, nu m-am confruntat cu prejudecăți de gen, deși se spune adesea că domeniul financiar este „o lume a bărbaților”. Din fericire, am lucrat în companii cu politici clare de egalitate și am avut parte de medii în care competența a contat mai mult decât genul. Cred că astăzi tot mai multe femei își fac loc în acest domeniu și demonstrează că profesionalismul și rezultatele nu au gen. Mesajul meu pentru ele este să aibă încredere în valoarea pe care o aduc – pentru că atunci când ești pregătit și îți faci treaba bine, prejudecățile își pierd relevanța.

- Care sunt cele mai valoroase lecții de viață pe care le-ați învățat lucrând cu oamenii și finanțele lor?

- Cea mai valoroasă lecție pe care am învățat-o este că disciplina și claritatea financiară cântăresc mai mult decât nivelul veniturilor. Am întâlnit clienți cu resurse limitate, dar foarte organizați și liniștiți, și clienți cu venituri mari, dar permanent presați de lipsa unui plan. Diferența nu o face suma din cont, ci modul în care reușești să îți gestionezi resursele. Am observat însă că, atunci când vine vorba despre bani, oamenii aduc mereu și emoțiile cu ei. Deciziile financiare sunt adesea însoțite de teamă, entuziasm sau nesiguranță. O planificare financiară corectă nu înseamnă doar cifre bine aranjate, ci și reducerea acestor emoții negative, pentru ca oamenii să capete claritate și încredere în propriile decizii.

- Cum arată pentru dumneavoastră succesul financiar și cum se împletește acesta cu echilibrul personal?

- Pentru mine, succesul financiar înseamnă libertatea de a alege și de a lua decizii fără teama de „ce se întâmplă dacă”. Nu înseamnă lux sau abundență, ci siguranța că resursele sunt bine gestionate și că ai control asupra propriului drum.

Dar succesul financiar nu are valoare fără echilibru personal. Ambele merg mână în mână: cifrele îți dau stabilitate, iar liniștea personală îți dă puterea de a te bucura de rezultate. Adevăratul succes este atunci când banii îți susțin viața, nu o conduc.

- Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj femeilor care își doresc independență financiară, care ar fi acesta?

- Mesajul meu pentru femeile care își doresc independență financiară este să înceapă prin a investi în ele însele – timp, educație, dezvoltare personală și profesională. Independența financiară nu începe cu banii, ci cu încrederea că poți lua decizii pentru tine și viitorul tău. Nu vă fie teamă să visați și să faceți primul pas, oricât de mic ar părea. Pașii mici, dar constanți, construiesc drumuri mari.

Maura ANGHEL




















