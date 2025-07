„Îngerii și Dumnezeu sunt în fiecare dintre noi”

* interviul cu bioenergoterapeutul Raluca Cebuc

- Cum ai descoperit conexiunea ta cu energiile și cu îngerii? A fost un moment-cheie sau un proces treptat?

- Conexiunea cu lumea spiritelor am dobândit-o de mic copil. Prima mea viziune pe care mi-o amintesc a fost la vârsta de patru ani, erau mai multe feluri de spirite, în special cele ale strămoșilor. Simțeam, vedeam și auzeam voci, unele mă speriau și mă rugam foarte mult ca să plece. În clasa întâi vorbeam cu Dumnezeu într-o scorbură de copac. Acolo îi povesteam despre ce mi se întâmplă la școală sau cu părinții (am simțit că nu aparțin părinților mei, că părinții mei sunt undeva în alt plan superior) și în același timp îl întrebam pe Dumnezeu ce caut eu pe această planetă și de ce m-a trimis aici.

- Care este misiunea ta personală în această viață, așa cum o simți tu prin prisma lucrului cu energia și cu ghizii angelici?

- Întrebarea aceasta mă duce cu gândul la una dintre experiențele mele. Eu, ca spirit, nu mi-am dorit să mă nasc și să vin în acest plan și mi-a luat ceva timp să accept darul acesta al Divinității. Prin urmare, am vrut să plec de mai multe ori de aici, dar fără să intervin într-un anume fel, ci îl rugam pe El să mă ia acolo, că sunt foarte tristă și nefericită aici. După nașterea primului meu copil, mi-am dat seama că sunt o mamă singură cu un copil și că tatăl lui nu va fi alături de noi pentru că din punct de vedere divin așa a fost contractul. Și i-am cerut lui Dumnezeu să mă ia pentru că eu mă rugasem pentru familie și dacă tot lucrurile nu s-au așezat așa, mai bine plec. Seara, când am adormit, am visat că am plecat într-o dimensiune atemporală unde oamenii se vedeau altfel. În plus, aveau deasupra capului un string energetic care îi conecta cu un nor situat mult deasupra lor.

Aveam și eu norul meu care era de un gri deschis și mare. Mesajul era așa: „Fiecare are acest nor mai mare sau mai mic, mai închis sau deschis la culoare. Aceasta este misiunea personală a fiecăruia”. Eu mă bucuram că norul meu nu era închis la culoare. Și vocea continua: „Aceasta este misiunea ta și nu pleci de aici până nu ți-o îndeplinești”. Simțeam că am multe de făcut și că nu va fi foarte simplu. Și mai apoi vocea a zis: „Vrei să pleci? Uite cum o să fie copilul tău dacă pleci”. Îmi vedeam copilul care mergea pe picioare și striga încontinuu „Mama”. Și această voce era Arhanghelul Metatron, care este responsabilul lui Dumnezeu pentru omenire și pentru misiunile personale ale noastre.

- Ce te-a atras cel mai mult către citirile angelice și de ce ai ales să le integrezi în practica ta terapeutică?

- Îngerii și Arhanghelii sunt ajutoarele date nouă de către Divinitate. Ceea ce m-a atras a fost tocmai această conexiune cu Dumnezeu, această comunicare pe care am simțit-o de mic copil și ajutorul dat. Era o modalitate prin care mi se confirma această conexiune a mea. Am aprofundat această conexiune prin ținerea posturilor ortodoxe în școala generală, completând cu multă rugăciune în fiecare seară și pe timpul zilei (când mergeam pe stradă spuneam în gând: „Sunt lumină și iubire”, așa mă învățase doamna asistentă de la școală). Apoi, în liceu aveam tot felul de situații în care oamenii simțeau nevoia să-mi spună problemele lor, familiile anumitor colege mi le încredințau să am grijă de ele. Am început să studiez Biblia, apoi Reiki și alte sisteme energetice. Citirile Angelice m-au atras pentru că energia lor puternică schimbă vieți, așa cum au făcut și pentru mine.

- Cum ai învățat să lucrezi cu energiile și îngerii? Ai avut mentori, școli sau ai fost călăuzită intuitiv?

- Am urmat mai multe școli în care am aprofundat și înțeles mai detaliat experiențele mele și apoi cum funcționează sistemele energetice în combinație cu structurile și corpurile noastre, cele patru corpuri: spiritual, mental, emoțional și fizic.

Inițial am început să fac terapie prin citiri Angelice, dar în scurt timp îngerii îmi spuneau să pun palmele în anumite zone unde persoana avea blocaje.

- În ce mod te-a transformat personal acest drum? Cum ți-a schimbat viața interioară și alegerile cotidiene?

- Viața mea este una de film. Cu cât am aprofundat mai mult, mi-am dat seama că tot ceea ce am făcut m-a ajutat să mă cunosc pe mine la nivel interior, să-mi cunosc credințele limitative, înțelegerile greșite și să fiu conștientă de acea parte pe care o aveam de integrat, planul material al lui Dumnezeu. Ceea ce am simțit de mică a devenit tărie și intensitate, cumulată cu o cunoaștere și înțelepciune de a trăi aici ghidată de lumea de dincolo și din noi. Pentru că Îngerii și Dumnezeu sunt și în fiecare dintre noi și în afara noastră. Și ce este cel mai ciudat în această lume este că Îngerii pot să îți spună să faci anumite acțiuni în sens diferit de logică.

În lumea Îngerilor și a spiritului lucrurile nu se aranjează într-un mod logic, ci etapizat în funcție de cum trebuie aranjată piesa din puzzle-ul energetic.

- Există un caz sau o sesiune care te-a impresionat profund și ți-a confirmat că ești pe drumul tău?

- Prima mea citire Angelică cu o persoană necunoscută a fost cu o doamnă și îmi amintesc că era ziua ei, acum vreo 10 ani. Aveam mari emoții și tot mă rugam la îngeri să mă ghideze să fie totul bine. În timp ce pregăteam spațiul pentru terapie, mi s-a șoptit în cască: „Pune și ciocolată pe măsuță, trebuie să o servești cu ciocolată pe doamna”. Eu am zis cu voce tare: „De unde să pun ciocolată, că nu am în casă ciocolată?”, nu prea cumpăram, pentru că preferam să fac ceva dulce de casă. Îngerul Gabriel a zis: „Ba da, ai ciocolată, caută în dulapul din debara”. Și am căutat și am găsit ciocolată. Confirmarea mesajului cu ciocolata a venit în timpul terapiei, când doamna m-a întrebat dacă poate să ia o bucățică de ciocolată pentru că avea poftă și nu a mai avut timp să-și cumpere. Atunci am zâmbit și m-am bucurat că nu sunt eu „ciudată” și e bine să ascult ceea ce îmi spun și să le urmez sfaturile.

Un alt mesaj a venit de la Arhanghelul Metatron când am primit mesaj să-mi creez un blog în care să scriu mesaje despre ei. Zile la rând vedeam mesaje scrise pe tricourile oamenilor pe care îi întâlneam sau un mesaj scris pe pereți cu privire la această acțiune.

- Cum reacționează oamenii care vin la tine pentru prima dată la mesajele angelice? Sunt mai degrabă sceptici sau deschiși?

- Au fost și oameni sceptici, dar în general au nevoie de călăuzire, de confirmare și de ghidare în anumite situații sau decizii pe care le au de luat.

Sunt în general surprinși plăcut de informațiile pe care le primesc.

Recunosc, și eu sunt încă surprinsă de mesajele pe care le recepționez și de complexitatea anumitor evenimente din viețile lor.

Fiecare situație care poate seamănă cu o altă situație, poate avea o cu totul altă cauză și detaliile sunt foarte diferite.

- Ai avut situații în care îngerii ți-au transmis mesaje care te-au luat prin surprindere sau care s-au adeverit cu exactitate?

- Am primit mesaje clare despre copiii mei dinainte să-i am. Am știut că primul va fi băiat, numele și în mare parte fizionomia. Despre cel de-al doilea copil, o fetiță, am văzut-o cu doi ani înainte să rămân însărcinată și nu-l cunoșteam pe tatăl ei și partenerul meu. Am văzut un copil bucălat, blondă cu ochii albaștri. O mătușă de-a mea căreia îi povesteam aceste viziuni ale mele mi-a declarat, după ce a venit pe lume fiica mea, că ea nu a crezut. Aceste mesaje au fost revelate de către Arhanghelul Gabriel. Și eu am știut că sunt divine și că așa este. Au fost situații foarte multe, de exemplu îngerii m-au călăuzit de fiecare dată când am înscris copiii la școală sau grădiniță. Înainte să mă mut în București am fost anunțată într-o noapte că în trei luni mă mut în București. Nu făcusem niciun plan, nu aveam concret o variantă și toate s-au rezolvat în câteva luni. De asemenea, prima acțiune a fost să-mi înscriu copilul la grădiniță și apoi să caut casă în București. Și am urmat călăuzirea și totul a decurs foarte ușor. Casa am găsit-o la a treia vizionare, tot urmând călăuzirea Îngerilor. Ei îmi spuneau unde să caut, în ce zonă.

- Poți povesti despre un moment în care ai fost tu însăți susținută sau salvată printr-o intervenție angelică?

- Sunt mai multe evenimente în care am simțit cum îngerii m-au salvat. Unul dintre evenimente s-a petrecut când aveam 18 ani. Luasem permisul și conduceam mașina pe o furtună care limita foarte mult vizibilitatea carosabilului. Nu am tras pe dreapta, am simțit să merg înainte. Erau toate mașinile în fața mea oprite pe dreapta, pe avarii.

La un moment dat am văzut cum vine din sensul opus un tir care a intrat în depășirea unei mașini de pe banda lui de mers. Drumul era unul județean, era îngust, patru metri. Am văzut cum tirul vine cu viteză spre mașina mea, am luat puțin de volan pentru că știam că nu am loc mai mult pentru că o să ies de pe carosabil, am închis ochii și am spus „Doamne, facă-se Voia Ta”. Și când am deschis ochii totul era bine.

Nu am putut să-mi explic cum am avut cu toții loc. Un alt eveniment mi s-a întâmplat când eram acasă la Vâlcea cu fiul meu, destul de micuț, cred că un anișor și câteva luni. Îmi era foarte rău, nu puteam să mă țin pe picioare, eram amețită și fără energie.

M-am întins pe canapea și am văzut cum plec undeva într-o altă lume.

Era o lume în adâncuri și cumva ca printr-un tunel, mă scufundam din ce în ce mai jos. Totul era mai întunecat cu cât coboram mai mult. Am simțit că mor, că nu mai vin înapoi. Atunci, deasupra mea, deasupra acelui tunel, s-a aprins o lumină aurie puternică și a început să coboare după mine. Și a spus: „Crezi că eu nu știu că îți este rău, crezi că nu știu ce ți se întâmplă? Știu tot, și uite, într-o fracțiune de secundă poți să fii jos sau sus”. Și atunci m-a ridicat instant în acea lumină, sus. El a fost Arhanghelul Mihail cel care m-a salvat. A fost lecția mea de încredere mai puternică în miracolul și ajutorul lor.

- Care este cea mai importantă lecție pe care crezi că o au de învățat oamenii în această perioadă a umanității, potrivit ghizilor tăi angelici?

- Avem multe lecții de învățat. Ceea ce mi se repetă cel mai mult, inclusiv acum când scriu, sunt lecțiile de încredere în Puterea nelimitată a lui Dumnezeu din noi și din afara noastră și lecția iubirii. Iar aceste două lecții sunt complementare, ca toate celelalte. Când accept că sunt Creația Lui și ceea ce mi se întâmplă este cu îngăduința și scopul Lui suprem pentru noi toți, sunt împăcată și nu mă mai supăr pe El.

Pentru că fiecare supărare pe cineva sau ceva își are rădăcinile în El.

Și supărarea ne desparte de El și puterea Lui și de iubire.

Și această acceptare a acestui plan din El mă conectează profund și puternic cu energia Lui, am încredere în El și planul Lui măreț și mă simt iubită și protejată oriunde și oricând.

A consemnat Maura ANGHEL