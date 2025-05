Inima artificială creată la Iași va ajunge la Expo 2025 Osaka

* echipa MAVIS Artificial Heart de la UMF „Grigore T. Popa” va prezenta inima artificială pediatrică la Expo 2025 Osaka, în cadrul Health and Well-being Week * evenimentul este cel mai mare de acest gen din lume

Echipa MAVIS Artificial Heart de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va reprezenta România la Expo 2025 Osaka, cel mai amplu eveniment mondial dedicat progresului tehnologic și social. Desfășurată între 20 iunie și 1 iulie 2025, Health and Well-being Week, găzduită de Pavilionul României, va oferi vizitatorilor ocazia de a urmări în timp real procesul de asamblare și funcționare al inimii artificiale miniaturizate MAVIS, într-un laborator deschis și interactiv. Prezența echipei ieșene pe scena globală subliniază importanța contribuției României la îmbunătățirea calității vieții prin inovații medicale de ultimă generație.

În noiembrie 2024, echipa MAVIS a obținut premiul „The most advanced design” în finala competiției mondiale HeartHackathon de la Utsunomiya, Japonia, confirmându-și astfel capacitatea de a concura cu echipe de elită din Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Egipt, Thailanda și Suedia. Același trofeu a fost câștigat și în 2023, alături de numeroase distincții naționale, precum „Inovația medicală a anului” la Romanian HealthCare Awards, „Premiul de excelență” la Gala Cercetării Românești și locul întâi în concursul Game of Science – România, dar și internaționale, printre care yESAO Exchange Award 2024 și IQVIA „Leadership in Healthcare”.

Proiectul inimei artificiale MAVIS se concentrează pe crearea unei soluții miniaturizate pentru pacienții pediatrici cu insuficiență cardiacă severă, îmbinând ingineria de precizie cu biomedicina. Tehnologia dezvoltată în Iași oferă o alternativă salvatoare pentru copiii care nu pot beneficia de transplant de urgență, reprezentând un pas revoluționar în tratamentul pediatric.

Echipa MAVIS a primit tricolorul național și steagul municipiului Iași la o întâlnire care a avut loc la Palatul Roznovanu. „Îi felicit din toată inima pe acești tineri care, cu pasiune și încredere în visul lor, reușesc lucruri cu adevărat revoluționare, cu un puternic ecou în lumea științifică. Sunt sigur că vor reprezenta cu mare cinste Iașul și România la Expo 2025 Osaka!”, a spus primarul Mihai Chirica. Participarea la Expo 2025 Osaka nu este doar o oportunitate de vizibilitate globală, ci și un cadru privilegiat pentru stabilirea de parteneriate internaționale și colaborări în cercetare. România își întărește astfel statutul de hub inovator în domeniul medical, iar inima artificială MAVIS promite să salveze vieți și să reducă costurile pe termen lung ale tratamentelor cardiace.

Dan DIMA