INIMO, festivalul care adună hiturile verii și trimite la școală peste 10.500 de copii

Î n ultimul weekend din august, Iașul devine scena unui spectacol în care distracția și solidaritatea merg mână în mână. Festivalul INIMO, organizat de Asociația „Glasul Vieții” și ajuns la a patra ediție, va aduna hiturile verii în fața Palatului Culturii și va transforma fiecare invitație într-o faptă bună, menită să trimită la școală peste 10.500 de copii aflați în nevoie.

Asociația „Glasul Vieții”, coordonată de părintele Dan Damaschin, a anunțat în conferința de presă că Festivalul INIMO va avea loc pe 30 și 31 august 2025, în Piața Palatului Culturii. Evenimentul se dorește a fi o sărbătoare a familiei și a vieții, dar și un apel la responsabilitate socială.

„INIMO nu este doar un festival de muzică, este un festival al vieții și al faptelor bune. Este bucuria de a fi împreună și de a dărui acolo unde este mai multă nevoie. Fiecare invitație înseamnă o masă caldă, un ghiozdan, o pereche de pantofi pentru un copil care altfel nu ar avea nimic la început de an școlar”, a spus părintele Dan Damaschin.

Pe scena amplasată sub Palatul Culturii vor urca artiști de top ai momentului: Andra, Smiley, Connect-R, Antonia, Alex Velea, Direcția 5, Misha Miller, The Urs, Cedry2k, dar și voci dedicate celor mai tineri spectatori, precum Andra Gogan, Coloricii sau Planeta Clonuella. Organizatorii promit și apariții-surpriză care vor aduce un plus de emoție serilor de festival.

„Am dorit ca programul să fie pentru toate gusturile și pentru toate vârstele. Copiii vor putea participa la diferite ateliere, vor fi multe surprize pentru ei. Când este vorba despre copii, cuvântul de ordine este Fericire”, a subliniat Daniela Barhan, coordonatoarea evenimentului.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a transmis un mesaj de susținere: „INIMO este mai mult decât un festival cultural, este un act de responsabilitate civică și socială. Suntem onorați că acest spectacol al faptelor bune are loc chiar în fața Palatului Culturii, simbolul orașului nostru. Iașul dovedește, prin acest festival, că știe să fie solidar și să transforme bucuria muzicii în șanse reale pentru copiii care au nevoie de sprijin.”

Și mediul de business a răspuns apelului lansat de către preotul Dan Damaschi. Prezent la conferința de presă, omul de afaceri Cristian Amarandei a fost de părere că „este nevoie să punem cu toții umărul la această misiune. Numai dacă ne implicăm împreună vom putea spera ca, peste câțiva ani, să nu mai vorbim de copii în nevoie. Cred că aceasta este adevărata investiție în viitorul nostru – copiii pe care îi sprijinim astăzi”.

O șansă la educație

Accesul la festival se face pe bază de invitație-donație, disponibile pe inimo.ro sau la căsuțele INIMO din oraș. Contribuțiile pornesc de la 79,99 lei pentru o zi și pot ajunge până la pachete VIP. „Nu vorbim despre bilete, ci despre donații. 399,99 lei nu înseamnă un loc în fața scenei, ci un copil îmbrăcat complet pentru școală. Publicul care vine la INIMO știe că se distrează, dar și că schimbă o viață”, a explicat părintele Damaschin.

Prin programele Asociației „Glasul Vieții” sunt sprijiniți peste 10.500 de copii și mame aflate în dificultate, mulți dintre ei victime ale sărăciei sau ale violenței domestice. „Acești copii nu cer nimic altceva decât șansa de a merge la școală. Noi le putem oferi această șansă, iar festivalul INIMO este modul prin care transformăm muzica și bucuria într-un viitor mai bun pentru ei”, a mai adăugat părintele Damaschin.

Pentru siguranța participanților, regulile festivalului prevăd acces pe bază de invitație, controale la intrare și delimitarea zonelor de acces. Sunt interzise obiectele periculoase, consumul de substanțe interzise sau afișarea de mesaje instigatoare. „Vrem să arătăm că putem avea un festival de familie în care distracția merge mână în mână cu respectul și bunul-simț”, a adăugat primarul.

INIMO 2025 nu este doar un festival muzical. Este o chemare la solidaritate, la generozitate și la speranța că niciun copil nu va mai fi lăsat în urmă. „Nu este doar festivalul nostru, al asociației. Este festivalul orașului, al celor care au inimă să dăruiască. Îi așteptăm pe toți ieșenii, și nu numai, să trăiască două zile de muzică și fapte bune”, a încheiat părintele Dan Damaschin.

Maura ANGHEL