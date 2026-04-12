Institutul Regional de Oncologie reia caravanele de depistare a cancerului

Institutul Regional de Oncologie Iași reia, în această primăvară, una dintre cele mai importante componente de prevenție medicală din Moldova: caravanele de depistare precoce a cancerului. Anunțul a fost făcut de managerul unității, Mirela Grosu, care a precizat că, spre deosebire de edițiile anterioare, anul acesta vor funcționa trei caravane distincte, fiecare dedicată unui tip major de patologie oncologică.

Este vorba despre o caravană pentru depistarea cancerului de sân, una pentru identificarea timpurie a cancerului de col uterin și o a treia pentru depistarea pacienților cu risc de cancer colorectal. Proiectele se adresează persoanelor vulnerabile din regiunea Nord-Est, adică din județele Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău și Vaslui, și sunt derulate în parteneriat cu asociații de pacienți, medici de familie și alte unități medicale din regiune.

Potrivit informațiilor publicate de IRO Iași și de Direcția de Sănătate Publică Iași, programele sunt finanțate din fonduri europene și urmăresc construirea unei rețele regionale de screening oncologic. Miza este una mult mai mare decât simpla testare punctuală: crearea unei infrastructuri medicale care să permită, în timp, dezvoltarea unui program național de screening pentru cele trei tipuri de cancer, nu doar pentru categoriile vulnerabile, ci pentru populația generală.

În cazul programului pentru cancer colorectal, screeningul vizează femei și bărbați cu vârste între 50 și 74 de ani, prin test FIT pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale. Pentru cancerul de col uterin, proiectul CLARA include testare HPV pentru femei cu vârsta între 25 și 65 de ani, iar pentru cancerul de sân, IRO Iași continuă experiența unităților mobile folosite deja în campaniile anterioare de screening mamar.

Reluarea caravanelor vine într-un moment în care depistarea timpurie rămâne una dintre cele mai mari probleme ale sistemului medical românesc. Pentru multe comunități izolate sau sărace din Moldova, accesul la astfel de caravane poate însemna primul contact real cu medicina de prevenție. Iar pentru Institutul Regional de Oncologie Iași, aceste proiecte înseamnă mai mult decât o campanie sezonieră: sunt un test de capacitate pentru un model medical care ar putea schimba felul în care este făcut screeningul oncologic în România. Clara DIMA