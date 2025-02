„Învățătorul este mereu un personaj pozitiv: iubitor, blând, ascultător, răbdător”

OMEGA SPRL vinde activul -Punct de lucru Iasi - FABRICA DE PRODUSE LACTATE, B-dul Metalurgiei nr. 8

OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizeaza in data de 04.03.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iasi, bd. Metalurgiei nr.8 (in incinta SC Lactis SA), jud. Iasi, licitatie pentru vanzarea activului -Punct de lucru Iasi -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iasi, din Iasi, B-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iasi (cladiri administrative, magazii, spalatorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situata pe un teren in suprafata totala de 16.080,39 mp, pretul total de pornire al licitatiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vand in bloc. Pretul exprimat mai sus nu contine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro si www.licitatii-insolventa.ro. Persoana de contact dl. Ionita Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.