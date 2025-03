IRO Iași: 13 ani de activitate, 1.500 de angajaţi în slujba pacienților

* numărul internărilor la IRO a crescut de la 13.000 la 65.00, iar cel al consultaţiilor în Ambulatoriu a ajuns de la 27.000 la 80.000

De Buna Vestire, Institutul Regional de Oncologie din Iaşi a împlinit 13 ani de activitate. În prezent, unitatea medicală are 330 de paturi, pacienţii din toată zona de Nord Est a ţării fiind deserviţi de peste 1.000 de cadre medicale angajate şi peste 500 de medici rezidenţi. „În 2012, când Institutul Oncologic şi-a început activitatea, avea 300 de paturi pentru internarea continuă, 30 de paturi pentru internarea de zi. Acum are 330 de paturi pentru internarea continuă şi 36 de paturi de internare de zi, pe care le mărim cu încă 20. Avem documentaţie depusă la Ministerul Sănătăţii pentru modificare de structură. În 2012, când am început activitatea, am preluat de la Spitalul Spiridon 287 de angajaţi. Nu aveam niciun rezident atunci. După ce ne-am înfiinţat că Institut clinic, cu secţii clinice, am primit şi rezidenţi, am plecat de la zero şi am ajuns la aproape 500 de rezidenţi de mai multe specialităţi”, a declarat managerul IRO Iaşi, Mirela Grosu.

Numărul internărilor la IRO a crescut de la 13.000 la 65.00, iar cel al consultaţiilor în Ambulatoriu a ajuns de la 27.000 la 80.000. „Aproape că putem spune că nu avem ceva care să nu existe în acest institut. Aici se poate opera la nivelul oricărui spital din Europa. Institutul ne-a oferit o prestanţă deosebită. Institutul are un renume deosebit în ţară. De la inaugurare şi până acum am început să operăm din ce în ce mai mult, şi patologii tot mai variate, şi am început să ne direcţionăm pe anumite domenii în care să avem excelenţă. Spre exemplu, în chirurgie IRO este cunoscut pe chirurgia colorectală”, a spus dr. Gabriel Dimofte, directorul medical al IRO Iaşi.

IRO Iaşi este unul dintre cele trei institute oncologice din ţară, şi asigură asistenţă medicală pacienţilor cu diverse neoplazii din Regiunea de Nord Est şi nu numai.

În 2016, IRO Iaşi a fost prima unitate medicală din ţară care oferea cazare gratuită pentru proprii bolnavi.

În cele 29 de camere ale hotelului IRO Iaşi sunt oferite 70 locuri de cazare în condiţii de 3 stele pentru ca pacienţii care trebuie să facă radioterapie să nu mai facă naveta până în localitatea de domiciliu şi să caute chirie în Iaşi. În subteranul hotelului, amplasat în cartierul Tătăraşi, este amenajat un buncăr unde se află cel mai nou accelerator de particule din institut, folosit în radioterapie din octombrie 2022.

De asemenea, IRO Iaşi este primul institut oncologic care are o clădire dedicată prevenţiei şi screening-ului în bolile oncologice. Tot aici a fost deschis, în 2024, primul cabinet de vaccinare anti HPV din afara Bucureştiului.

În cadrul IRO Iaşi funcţionează din 2016 TRANSCEND, Centru de Cercetare Fundamentală şi Dezvoltare Experimentală în Medicina Translaţională, iar din 2017 un compartiment de transplant celule stem hematopoetice. De la acreditare şi până la finalul anului 2024, echipa medicală a realizat 300 de transplanturi de celule stem hematopoietice, iar în octombrie 2024, medicii ieşeni au efectuat prima procedură de terapie celulară CAR-T. Până acum, acest tip de tratament fiind utilizat doar la Institutul Clinic Fundeni.

La IRO funcţionează, din 2012, și un Compartiment de transplant medular. De asemenea, la IRO este funcţional un Ambulatoriu integrat, un Ambulatoriu extern şi Compartimenul de Îngrijiri paleative, acesta din urmă având o capacitate de 28 paturi. Laura RADU