Jaful care șochează Moldova. Un adolescent de 17 ani a smuls casa de marcat dintr-o brutărie și a fugit cu banii

Un episod incredibil s-a petrecut la Bacău, acolo unde un minor de 17 ani a reușit să lovească o brutărie chiar în miezul zilei. Adolescentul a intrat în local, a pus mâna pe casa de marcat, a smuls-o cu totul și a fugit, fără să țină cont că în interior se aflau banii munciti ai angajaților. Poliția a confirmat că suma sustrasă era de aproximativ 400 de lei, însă paguba totală se ridică la 1.000 de lei, având în vedere echipamentele distruse.

Ancheta a scos la iveală că tânărul nu s-a oprit aici. În aceeași zi, acesta a mai intrat într-un alt magazin din municipiu, de unde a furat 100 de lei, repetând scenariul în fața camerelor de supraveghere. Polițiștii l-au identificat rapid și l-au reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat procurorului cu propunere de măsură preventivă.

Mihai VANCEA