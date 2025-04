Joburi bine plătite în Iași pe care nu le înveți în școală

* tot mai mulți tineri și adulți din Iași aleg să urmeze drumuri profesionale care nu se predau în școală * într-un oraș universitar prin excelență, freelancingul, IT-ul și industriile creative devin, paradoxal, opțiunile celor care ies din tipare * joburi bine plătite se pot construi și fără diplomă, dar cu pasiune, curaj și un laptop

În Iași, tot mai mulți tineri aleg să-și croiască drumul profesional în afara sălilor de curs. Departe de amfiteatre, în cafenele, studiouri improvizate sau colțuri liniștite de apartament, prind contur meserii care nu se predau la școală – dar care aduc satisfacții, libertate și venituri peste medie. Într-un oraș universitar prin excelență, tocmai cei care ies din tipare ajung să reușească: freelanceri în IT, creatori de conținut, designeri digitali, artiști vocali sau asistenți virtuali. Ce au în comun? Curajul de a învăța singuri, pasiunea pentru ceea ce fac și încrederea că drumul lor nu trebuie să înceapă cu o diplomă.

Profit din tastatură

Într-o cafenea liniștită din Copou, Andrei lucrează de zor la o aplicație mobilă pentru o companie din Berlin. E tânăr, poartă un hanorac negru și are căștile pe urechi. Nu pare cu nimic diferit de zecile de studenți care roiesc prin oraș, dar are ceva ce nu mulți pot spune: câștigă peste 2.000 de euro pe lună, lucrând pe cont propriu, fără să fi urmat un program universitar în IT. A învățat totul singur, cu tutoriale gratuite și proiecte fictive. „Am început în pandemie, când aveam timp. Am învățat JavaScript și după câteva luni am făcut primul meu landing page pentru un dentist din Iași”, spune el zâmbind. De atunci, viața lui s-a schimbat.

Andrei este doar unul dintre zecile de freelanceri ieșeni care și-au construit o carieră în afara căilor clasice. Pentru unii, a fost o alegere. Pentru alții, o necesitate. Dar ceea ce îi unește este curajul de a spune „nu” unui sistem care încă se mișcă mai lent decât lumea reală. În spatele statisticilor despre angajări, diplome și posturi fixe, se conturează o altă hartă a orașului: o rețea tăcută de oameni care lucrează de acasă, din huburi creative sau din cafenele, și care câștigă bine făcând ceea ce le place.

Ioana, spre exemplu, are 31 de ani și a început să creeze conținut pentru rețele sociale dintr-o joacă. A făcut primele postări pentru o cafenea vegană din Târgu Cucu, pe care o frecventa des. Acum, gestionează conturile a peste 12 branduri din toată țara și a fost invitată la conferințe despre social media. „E o meserie a viitorului, dar școala n-a avut nicio legătură cu ce fac azi. Totul a pornit de la curiozitate și dorința de a povesti frumos, cu imagini și cuvinte simple”, povestește ea. În jurul ei, zeci de alți creatori de conținut locali construiesc branduri, campanii și comunități online care adună mii de urmăritori.

Un alt exemplu este Vlad, un tânăr care a descoperit designul UX/UI în timpul unei vizite într-un studio din București. A înțeles atunci cât de importantă este estetica digitală – cum arată o aplicație, cât de intuitiv funcționează un site, cum navighează utilizatorul printr-o platformă. S-a întors la Iași și, în câteva luni, a învățat tot ce putea despre designul interfețelor. „Am învățat din greșeli. Am desenat butoane care nu funcționau și meniuri care încurcau. Dar apoi am învățat de ce e important să gândești în locul utilizatorului”, spune el. Astăzi, portofoliul lui include clienți din Franța, Belgia și chiar SUA.

Vocea care aduce bani

Dar nu toți lucrează cu tastatura. Unii folosesc... vocea. Raluca are 29 de ani și este voice-over artist. Înregistrările ei apar în spoturi radio, reclame online și audiobookuri. A început din curiozitate, cu o aplicație gratuită pe telefon și un microfon ieftin. Acum are propriul mini-studio acasă, în zona Galata. „Mi s-a spus că am voce caldă și expresivă. Mi-am făcut cont pe câteva platforme internaționale și am început să primesc comenzi. E fascinant ce poți transmite doar cu tonul vocii”, explică ea. În România, piața audiobookurilor este în creștere, iar cererea pentru voci românești – profesioniste sau naturale – e tot mai mare.

O poveste aparte este cea a Ruxandrei, mamă a doi copii, care a devenit asistent virtual pentru o companie din Olanda. După ani în care a lucrat în vânzări, a decis că vrea mai mult timp pentru familie și mai puțin stres. A învățat să folosească platforme de management al proiectelor, a urmat cursuri de comunicare online și acum coordonează echipe distribuite în mai multe țări. „Muncesc organizat, eficient și de acasă. Câștig bine și nu mai pierd ore în trafic. E un vis devenit realitate”, spune ea.

Toate aceste meserii – programator freelance, creator de conținut, designer digital, voice-over artist, asistent virtual – au un punct comun: nu se învață în școală. Se învață în ritm propriu, din dorință, din nevoie, din pasiune. Sunt joburi care oferă libertate, venituri peste medie și, adesea, o împlinire personală greu de obținut într-un cadru rigid.

În Iași, aceste cariere alternative devin din ce în ce mai vizibile. Orașul păstrează farmecul academic, dar devine, totodată, o platformă de lansare pentru cei care cred în puterea autodidactă și în economia digitală. Și poate că nu peste mult timp, în loc de întrebarea „Ce ai terminat?”, vom începe să întrebăm: „Ce știi să faci și cum ai învățat să o faci singur?”.

Maura ANGHEL