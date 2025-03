La cea de-a 9-a ediție a Semimaraton Iași vor alerga și copii cu dizabilități

La eveniment sunt așteptate peste 3.000 de persoane, care vor alerga pe traseul Palatul Culturii – Pietonalul Ștefan cel Mare – Biblioteca Centrală Universitară – Bulevardul Carol I – Stadion și retur.

Organizatorul Semimaraton Iași, Liviu Măgureanu, a declarat că traseul va fi parcurs de două ori pentru cei care vor să alerge pe o distanță de 21 de kilometri și o singură dată pentru cei care vor să parcurgă doar 10 kilometri. El a adăugat că va fi inclus și un traseu de doar 5 kilometri, care face legătura între Palatul Culturii și Casa Studenților.

„ Avem traseul de 10 kilometri, care înseamnă o singură tură de la Palatul Culturii până la Stadion și înapoi, dar avem și trasee pentru cei care sunt la început, trasee de 5 kilometri cu întoarcere la Casa Studenților plecând de la Palat și traseu de 2,5 kilometri, mai scurt, pentru cei care vor să aibă o duminică plăcută. În plus, partea probabil cea mai fascinantă, este traseul copiilor în fața Palatului Culturii, acolo unde copii de toate vârstele vor putea face un circuit scurt. În plus, avem și un traseu pentru copiii cu dizabilități", a spus Liviu Măgureanu.

Fondurile obținute în urma participării la Semimaraton Iași vor veni în sprijinul copiilor nevoiași din Cartierul Cicoarei, precum și al elevilor din Fundația Pro-ruralis, a precizat coordonatorul Organizației Salvați Copiii, Corina Mighiu. „Semimaratonul este un eveniment care an de an ne ajută să reușim să susținem copiii, copiii din medii vulnerabile cum sunt copiii de pe șes Bahlui, din cartierul Dalas, să poată să meargă la școală, să nu abandoneze școala, să putem să le oferim servicii atât de consiliere educațională cât și servicii de consiliere psihologică, sprijin la teme și de asemenea ne ajută să lucrăm și cu părinții acestor copii, în ideea de a conștientiza cât de important este ca ei să își continue școala, să poată să aibă o meserie. De asemenea, Semimaratonul oferă fonduri și pentru copii cu performanțe înalte care sunt la Fundația Pro Ruralis, sunt ajutați sunt copii din mediul rural care au note foarte bune și care sunt ajutați să își continue studiile liceale", a spus Corina Mighiu.La ediția de acum un an a Semimaraton Iași, a fost strânsă suma de 57 de mii de euro, iar în 2019 s-a reușit colectarea a aproape 22 de mii de euro.