La Iași, salarii din învățământ și bursele elevilor vor fi asigurate

* Ministerul Educației dă asigurări că, până la sfârșitul anului, profesorii și elevii din Iași și din întreaga țară își vor primi integral salariile și bursele, în ciuda măsurilor de austeritate adoptate pentru echilibrarea bugetului





Ministerul Educației și Cercetării a transmis marți că fondurile pentru plata salariilor cadrelor didactice și pentru bursele elevilor și studenților sunt garantate până la finalul lui 2025. Mesajul vine pe fondul speculațiilor tot mai insistente privind riscul întârzierilor cauzate de recenta criză fiscal-bugetară și de măsurile dure de austeritate impuse de Guvern.

„ În pofida restricțiilor bugetare, nu există pericol ca plățile să fie întârziate sau reduse”, se arată în comunicatul oficial. Ministerul insistă că, odată implementate ajustările financiare, sistemul de educație și cercetare trebuie să intre într-o etapă de „stabilitate și dezvoltare”.

La Iași, unul dintre cele mai mari centre universitare ale țării, vestea este primită cu un amestec de speranță și scepticism. Profesorii acuză deja presiunea scumpirilor și a taxelor, iar elevii și studenții depind masiv de burse pentru a-și continua studiile. Sindicaliștii din educație avertizează că promisiunile ministerului trebuie dublate de transparență și de garanții reale, nu doar de declarații liniștitoare.

Întrebarea rămâne: cât timp mai poate fi ținută sub control această balanță fragilă între austeritate și stabilitate, fără ca Iașul și alte centre educaționale să plătească prețul instabilității financiare?