La Iași se deschide primul muzeu imersiv permanent din Moldova

* pe 26 septembrie, Iașul intră în era artei digitale. MINA – Museum of Immersive New Art inaugurează un spațiu permanent, aducând în premieră națională spectacolul „Matisse – The Immersive Show”, alături de producțiile „Egiptul Antic”, „Dinozaurii” și „Cosmos”

Iașul devine pionier cultural în regiunea Moldovei odată cu deschiderea primului muzeu imersiv permanent. MINA – Museum of Immersive New Art își va inaugura oficial spațiul pe 26 septembrie, pe Bulevardul Primăverii nr. 2, în apropiere de Podu Roș. Orașul se alătură astfel Bucureștiului și Clujului, intrând pe harta europeană a experiențelor multimedia care combină arta cu tehnologia la cel mai înalt nivel.

Atracția centrală este spectacolul „Matisse – The Immersive Show”, prezentat de ING Bank România, o producție originală creată de MINA Creative Studio. Construit în șapte acte vizuale, spectacolul prezintă peste 100 de lucrări semnate Henri Matisse, de la „Atelierul Roșu” la „La Danse” și „Melcul”. Punctul culminant îl reprezintă celebra „Blouse Roumaine”, omagiu adus iei românești, care devine astfel punte între patrimoniul național și moștenirea artei moderne.

Programul noii locații nu se oprește aici. Publicul ieșean va putea experimenta „Egiptul Antic – Sub Privirile Zeilor”, o producție monumentală ce readuce la viață piramidele, faraonii și miturile acestei civilizații, într-o narațiune impresionantă semnată de Amalia Enache. Urmează „Dinozaurii – O călătorie imersivă în lumea preistorică”, unde peste 30 de specii sunt proiectate la scară uriașă în 360°, de la T-Rex și Triceratops la reptile marine și zburătoare. În completare, „Cosmos”, susținut de Kaufland România, oferă o explorare fascinantă a universului, incluzând imagini din documentarul „Opt zile în cosmos”, care rememorează aventura astronautului român Dumitru Prunariu.

Un alt punct de atracție este MINA Kids, un spațiu interactiv dedicat copiilor între 3 și 12 ani, unde 15 instalații digitale dezvoltate de artiști și programatori premiați internațional transformă joaca într-o experiență educațională memorabilă.

Reprezentanții MINA subliniază că revenirea la Iași, după succesul unui pop-up organizat anterior, este răspunsul direct la cererea publicului: „Orașul a arătat că are apetitul și curiozitatea pentru astfel de experiențe. Deschidem acum un spațiu permanent care să devină un punct de întâlnire cultural, accesibil tuturor”. Cu deschiderea MINA, Iașul nu doar că își întărește poziția pe harta culturală a României, dar devine primul oraș din Moldova care oferă publicului o experiență imersivă permanentă, la nivelul celor mai mari centre artistice internaționale.

Clara DIMA