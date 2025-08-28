La Palas, „Back to school” e „Back to friends”. Bucură-te de shopping și poți câștiga premii în valoare totală de 50.000 de euro!

La Palas, „Back to school” e „Back to friends”. Bucură-te de shopping și poți câștiga premii în valoare totală de 50.000 de euro!

La Palas Iași, anul școlar începe cu distracție, întâlniri cu prietenii și reprize vesele de shooping la brandurile tale preferate. Stilul personal și noile începuturi se „construiesc” cu energie, spirit de echipă, sesiuni de sharing și premii atractive. Iar pentru că „Back to school” e „Back to friends”, vino la Palas, participă la campanie și poți câștiga vouchere, cecuri cadou sau unul dintre aparatele pentru hairstyling de la Dyson.

Chiar dacă vacanța se apropie de final, nu uita că la Palas te bucuri de întâlniri cu prietenii, de povești de vară și de cumpărături care îți aduc premii în valoare totală de 50.000 de euro!

În perioada 28 august - 14 septembrie 2025, cumpărăturile de minimum 500 de lei, pe un bon sau maximum 3 bonuri cumulate, îți oferă șansa unor premii instant zilnice: vouchere pentru mese la restaurante, dar și la operatorii din foodcourt cu gașca de prieteni, cecuri cadou la magazinele Bershka, Zara, Pull&Bear, BUZZ, seturi de îngrijire de la Sephora, gadgeturi Logitech sau seturi LEGO. Anul acesta, îți iei premiul de la Premiomat, amplasat în zona Massimo Dutti. De tine depinde cât de iscusit vei fi pentru a „extrage” cadoul dorit din automatul cu premii. Participanții intră automat în tragerea la sorți pentru unul dintre aparatele de hairstyling Dyson sau pentru căștile Dyson OnTrac. Pentru mai multe detalii, află regulamentul campaniei de pe site-ul Palas Iași .

Pentru că cea mai cool ținută este outfitul pe care îl creezi, inspirat fiind de editorialele de modă și de vitrinile magazinelor din mall, brandurile de la Palas vin cu sugestii de piese-cheie pentru garderoba ta de școală. Pentru vibe-ul începutului de an școlar ai nevoie și de rechizite, pe care le găsești la Târgul Excelsior din Atrium sau la Autograf, Cărturești și Auchan.

Departament PR W: www.palasiasi.ro