„La Traviata” deschide stagiunea Operei Naționale Române Iași

* ieșenii sunt invitați să redescopere emoția operei la început de toamnă * noua stagiune a Operei Naționale Române din Iași debutează joi, 4 septembrie, de la ora 18:30, cu „La traviata” de Giuseppe Verdi, unul dintre cele mai îndrăgite titluri ale repertoriului universal * succesul garantat al capodoperei verdiene a dus la programarea a trei reprezentații, iar întreaga lună septembrie continuă cu un calendar dens de spectacole care confirmă poziția Iașului ca centru cultural major al României

Cortina se ridică din nou la Opera Națională Română din Iași. Joi, 4 septembrie, Sala Mare va găzdui primul spectacol al stagiunii 2025–2026, un eveniment care atrage atenția publicului prin alegerea uneia dintre cele mai emoționante și populare creații lirice: „La Traviata” de Giuseppe Verdi. Începerea stagiunii cu acest titlu nu este doar o opțiune repertorială, ci o strategie de a reconecta publicul cu forța dramatică și intensitatea emoțională a operei, într-un moment în care arta are nevoie să se afirme puternic în fața valului de divertisment superficial.

Succesul pe care „La Traviata” îl are de fiecare dată la Iași a determinat conducerea Operei să programeze nu una, ci trei reprezentații: prima pe 4 septembrie, iar următoarele pe 5 și 7 septembrie, fiecare cu distribuții diferite, pentru a oferi publicului experiențe variate și pentru a satisface interesul ridicat al iubitorilor de muzică clasică. Alegerea acestui titlu drept deschidere este un semn că Opera Iași își dorește nu doar să mențină standardul artistic, ci să îl ridice, reafirmându-și statutul de instituție culturală emblematică.

Început de toamnă lirică

Luna septembrie nu se rezumă însă la „La Traviata”. Calendarul Operei este încărcat cu evenimente menite să atragă atât spectatorii fideli, cât și pe cei aflați la prima întâlnire cu liricul. Pe 14 septembrie, Grădina Palas devine scena unei gale în aer liber, „Magia serii în sunet și lumină”, un spectacol cu acces gratuit care promite să adune o audiență numeroasă și diversă. Atmosfera relaxată a grădinii urbane și fastul operei se împletesc într-o formulă care aduce arta mai aproape de comunitate și demonstrează că muzica clasică nu aparține doar sălilor solemne, ci și spațiilor deschise, vibrante.

Pe 18 septembrie, tot în Sala Mare, publicul se va putea bucura de un alt titlu celebru semnat de Verdi: „Bal mascat”. Puterea dramaturgică a acestei opere completează perfect deschiderea de stagiune și oferă iubitorilor de muzică ocazia să exploreze alte registre ale creației verdiene. Urmează, pe 21 și 22 septembrie, două reprezentații consecutive ale baletului „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, un spectacol care cucerește atât prin muzica inconfundabilă, cât și prin frumusețea coregrafică. Încheierea lunii este marcată de „Concert la Palat”, pe 23 septembrie, un eveniment desfășurat în Palatul Culturii, simbol al Iașului și spațiu încărcat de istorie, care adaugă spectacolelor o dimensiune de rafinament arhitectural și spiritual.

Biletele pentru reprezentațiile plătite pot fi achiziționate online, pe site-ul oficial operaiasi.ro, sau direct de la Agenția Operei, amplasată în foaierul instituției. Organizatorii mizează pe un public divers, de la pasionații care urmăresc cu fidelitate fiecare stagiune, până la cei care vin pentru prima dată la un spectacol, atrași de frumusețea muzicii, de eleganța atmosferei sau de prestigiul instituției.

Pentru Iași, începutul toamnei nu înseamnă doar întoarcerea la ritmul cotidian, ci și redeschiderea porților spre frumusețea nepieritoare a artei.

Maura ANGHEL