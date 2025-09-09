La USV Iași, noul an universitar va debuta pe 15 septembrie, iar cazarea studenților va avea loc mai devreme

Universitatea de Științele Vieții „Ionescu de la Brad” din Iași (USV) este prima instituție care va da startul cazărilor, pentru că și anul universitar începe mai devreme, pe 15 septembrie. Astfel, începând de joi, 11 septembrie și până duminică, 14 septembrie 2025, studenții care nu locuiesc în municipiul Iași ori în zonele limitrofe se vor caza în funcție de anii de studiu. Bobocii sunt primii care își vor prelua camerele pe 11 și 12 septembrie, în intervalul orar 8:00 - 18:00. Abia după ce și-au găsit locurile noii studenți, urmează cei din anii mai mari, programați să se cazeze pe 13 și 14 septembrie.

Studenții au la dispoziție 1470 locuri de cazare, un număr mai redus decât în anii trecuți, deoarece în loc de cinci cămine, USV Iași pune la dispoziție patru, imobilul A4 fiind în reabilitare.

Tarifele lunare de cazare, pentru anul universitar 2025 – 2026, variază între 310 și 525 lei pentru studenții bugetați și 410 - 625 lei pentru studenții la taxă, în funcție de confort.

Conform regulamentului în vigoare, au dreptul la cazare, în căminele administrate de către USV Iași, toți studenții de la licență, fie că sunt la buget, fie la taxă, în funcție de rezultatele obținute în anul anterior. De asemenea, tinerii care au ales să studieze la masterat se vor caza în etapa a doua, în limita locurilor rămase disponibile. Un rol foarte important îl are Liga Studenților Agronomi și Veterinari care va sprijini studenții pe întreg procesul de cazare.

„Toți studenții admiși la licență în sesiunea din vară și toamnă vor beneficia de un loc în cămin. Dat fiind faptul că un cămin este în renovare, am fost nevoiți să suplimentăm numărul locurilor existente în camerele din celelalte imobile. Sperăm ca în virtutea parteneriatului dintre Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară și USV să primim 90 de locuri pentru studenții noștri, în căminul acestora, care momentan este în renovare”, a precizat prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale.

La USV Iași, anul universitar 2025-2026 va începe luni, 15 septembrie 2025, momentul festiv fiind marcat printr-o ceremonie de deschidere ce va avea loc în Aula Magna „Haralamb Vasiliu ”, începând cu ora 11:00.

Departamentul de Promovare – Comunicare