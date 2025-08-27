Lecția de la Piatra-Neamț: dog park-urile inaugurate în oraș ar putea fi soluția pe care Iașul o așteaptă

* Primăria Piatra-Neamț a lansat primele trei parcuri dedicate câinilor, o inițiativă care ar putea fi replicată cu succes și la Iași * în timp ce nemțenii își duc deja patrupedele la spații special amenajate, iubitorii de animale din Iași se plâng că nu au zone sigure și civilizate unde să își scoată câinii la plimbare

Piatra-Neamț a făcut un pas curajos pe harta urbanismului modern: a inaugurat trei dog park-uri în cartierele Dărmănești, Mărăței și Precista. Aceste spații nu sunt doar simple locuri de plimbare, ci adevărate zone de recreere pentru câini și stăpâni.

Noile parcuri sunt împrejmuite cu garduri de protecție, au intrări și ieșiri separate, bănci pentru stăpâni, dispensere cu apă și pungi pentru colectarea deșeurilor, dar și echipamente speciale pentru câini: rampe de antrenament, obstacole, inele și labirinturi. Primarul Adrian Niță a subliniat că inițiativa este un pas spre un oraș mai civilizat, în care oamenii și animalele pot coexista în condiții moderne și sigure.

Ce spun iubitorii de animale din Iași

Dacă la Piatra-Neamț patrupedele au deja unde să se joace, la Iași situația e diferită. Într-un oraș cu zeci de mii de câini de companie, nu există încă un singur spațiu oficial dedicat lor.

„Îmi scot câinele în parcuri, dar mă lovesc mereu de priviri dezaprobatoare sau de plângeri. Avem nevoie de un loc unde să fim liniștiți, fără să deranjăm pe nimeni”, spune Andreea, posesoare a unui golden retriever. „Am doi câini energici și singura variantă e să merg cu ei pe câmp, în afara orașului. Mi se pare absurd ca un oraș ca Iașul să nu aibă niciun dog park modern”, declară Radu, un tânăr proprietar de husky. „La Piatra-Neamț s-a putut. De ce la Iași nu? Noi plătim taxe, dar nu avem condiții pentru animalele noastre”, adaugă Maria, pensionară și iubitoare de câini.

Specialiștii atrag atenția că lipsa spațiilor amenajate generează conflicte în parcuri, nemulțumiri între proprietarii de câini și ceilalți cetățeni și, nu în ultimul rând, probleme de siguranță pentru copii. În plus, un dog park bine gestionat ar putea educa atât animalele, cât și stăpânii lor, prin reguli clare și infrastructură modernă.

Piatra-Neamț a arătat că se poate. Iașul are nevoie de aceeași viziune: parcuri dedicate câinilor, unde oamenii și patrupedele lor să trăiască civilizat, fără conflicte și frustrări. Într-un oraș european în plină expansiune, dog park-urile nu mai sunt un moft, ci o necesitate.

Teona SOARE