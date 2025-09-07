Legume și legumicultori de patrimoniu, un proiect despre rădăcini, identitate și viitor

* într-o vreme în care biodiversitatea și tradițiile agricole par amenințate de uniformizare și uitare, proiectul „Legume și legumicultori de patrimoniu” aduce în prim-plan comunitatea rușilor lipoveni din Târgu Frumos, județul Iași, recunoscută pentru practicile sale agricole transmise din generație în generație * inițiativa își propune să transforme aceste cunoștințe într-un atlas digital interactiv, oferind un model de dezvoltare durabilă și de recunoaștere a patrimoniului cultural imaterial

Micii agricultori nu sunt doar producători de hrană. Ei sunt gardienii unei memorii colective, păstrătorii unor practici adaptate de-a lungul timpului la schimbările climatice, la atacul dăunătorilor, dar și la presiunea unor politici agricole impuse de sus în jos. În mod tăcut, ei conservă biodiversitatea fragilă a lumii noastre, iar fiecare sămânță păstrată dintr-un an în altul este un mic act de rezistență culturală. Rușii lipoveni din Târgu Frumos ilustrează perfect această realitate. Ei aduc de zeci de ani legume în piețele din Iași, legume cu gustul autentic al copilăriei. Dincolo de piață, ei transmit mai departe o moștenire agricolă de cel puțin un secol și jumătate: semințe păstrate în cămări, tehnici de cultivare adaptate solului și climei locale, ritualuri ale muncii care dau sens vieții comunitare.

O echipă interdisciplinară și o provocare asumată

Provocarea de a documenta aceste practici a venit de la Ioan-Sebastian Brumă, membru asociat Secția de Economie Agrară și Dezvoltare Rurală la Academia de Științe Agricole și Silvice. Proiectul s-a născut din dorința de a lărgi orizonturile asupra a ceea ce înseamnă patrimoniul cultural imaterial și de a arăta concret legătura sa cu dezvoltarea durabilă. „Rușii lipoveni din Târgu Frumos și din împrejurimi sunt adevărați experți în domeniu, ne duc legume în marile piețe din Iași, ne oferă gustul legumelor din copilărie și sunt o comunitate care își păstrează cu mândrie diverse forme ale patrimoniului cultural imaterial”, a spus Ioana Repciuc, cercetător la filiala Iași a Academiei Române.

Pentru aceasta, s-a constituit o echipă interdisciplinară, care reunește specialiști locali și internaționali, sprijiniți de primărie, școli și cooperativa agricolă. O contribuție aparte vine de la Rețeaua Globală a Facilitatorilor UNESCO, care aduce o perspectivă internațională și exemple de bune practici privind conexiunea dintre patrimoniu și agricultură.

Între 20 și 80 de ani, povești din grădini și solarii

De la tineri de 20 de ani până la agricultori de 80, comunitatea rușilor lipoveni a răspuns cu generozitate invitației de a împărtăși experiențele lor. Ușile solariilor și grădinilor s-au deschis, iar odată cu ele și cutiile cu semințe păstrate cu grijă de decenii. În fața echipei de proiect, legumicultorii au povestit despre bucuriile și grijile unei ocupații solicitante, dar încărcate de sens. Așa s-a conturat un mozaic viu de cunoștințe, tehnici și povești de viață – un patrimoniu pe cât de fragil, pe atât de prețios.

Mai mult decât legume, un model de viitor

„Legume și legumicultori de patrimoniu” nu este doar un proiect de cercetare. Este un manifest pentru recunoașterea agricultorilor ca parte integrantă a patrimoniului cultural imaterial. Este o pledoarie pentru conservarea biodiversității și o invitație la reflecție asupra viitorului hranei noastre. Într-o lume în care diversitatea se pierde rapid, iar uniformizarea devine normă, astfel de inițiative arată că adevărata inovație poate sta chiar în rădăcini. Patrimoniul nu e doar despre trecut. E despre cum alegem să cultivăm viitorul. Proiectul, intitulat „Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare a legumelor autohtone în zona Târgu Frumos: Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare”, este unicat în spațiul Moldovei și are ca parteneri Primăria Târgu Frumos, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Tg. Frumos, Cooperativa Agricolă ECOLEG Târgu Frumos.

Maura ANGHEL