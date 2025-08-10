Lista comunelor din Iași unde tăierea ajutorului social va lovi cel mai tare. Lungani și Mironeasa, primele pe listă

* Guvernul pregătește o schimbare majoră în modul de acordare a venitului minim de incluziune * primăriile vor putea reține direct din ajutorul social sumele datorate la bugetele locale * în județul Iași, datele oficiale arată că mii de beneficiari depind de acest sprijin * în comunele cu cel mai mare număr de asistați social, orice reducere ar putea provoca un cutremur economic și social

Un proiect de reformă administrativă aflat în dezbatere publică propune ca ajutorul social să nu mai fie acordat necondiționat. Persoanele care au datorii la bugetul local ar putea vedea o parte din sumă reținută direct de primărie, pentru acoperirea restanțelor. „Sunt foarte, foarte mulți cetățeni care primesc ajutorul social și nu plătesc nimic către comunitate. A venit momentul să schimbăm asta”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna. Pe lângă această măsură, pachetul legislativ include restricții precum refuzarea autorizațiilor de construcție pentru cei cu datorii, blocarea înmatriculării vehiculelor nou achiziționate și imposibilitatea recuperării permisului de conducere în cazul amenzilor neplătite.

Sărmanii Iașului, vânați de Guvern

Potrivit raportului Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, în iunie 2025, județul a înregistrat 10.758 de beneficiari ai venitului minim de incluziune, suma totală plătită fiind de peste 7,1 milioane de lei. Cea mai mare concentrare de beneficiari se regăsește în comuna Lungani, unde 536 de persoane au primit aproape jumătate de milion de lei într-o singură lună. Urmează municipiul Iași, cu 501 beneficiari și 290.421 de lei, și comuna Mironeasa, cu 465 de beneficiari și 431.124 de lei. În top se mai află Sirețel (311 beneficiari, 226.434 lei) și Todirești (281 beneficiari, 223.275 lei).

Raportând aceste cifre la populația localităților, imaginea devine și mai clară. În Lungani, cu aproximativ 4.500 de locuitori, peste 10% dintre oameni primesc venit minim de incluziune. În Mironeasa, Sirețel și Țibana, ponderea beneficiarilor raportată la numărul total al locuitorilor este de asemenea ridicată, ceea ce face ca aceste comunități să fie deosebit de vulnerabile la orice reducere a sprijinului.

Pentru multe familii, acest ajutor este singurul venit stabil. O eventuală diminuare ar însemna mai puțini bani pentru alimente, facturi și nevoile copiilor. În mediul rural, unde locurile de muncă sunt puține și infrastructura economică slab dezvoltată, pierderea chiar și a unei părți din sprijinul lunar poate destabiliza întregul buget al unei gospodării. „Pentru multe familii, aceste ajutoare sunt singurul venit stabil. Dacă le reduci, apar probleme imediate – lipsa alimentelor, imposibilitatea de a trimite copiii la școală sau de a plăti utilitățile”, a avertizat un consilier local, sub protecția anonimatului.

Autoritățile centrale insistă că scopul măsurii nu este pedepsirea celor vulnerabili, ci creșterea disciplinei fiscale și reducerea arieratelor. Proiectul Ministerului Dezvoltării se înscrie într-o strategie mai largă de sporire a veniturilor proprii ale primăriilor, prin digitalizarea registrelor fiscale și introducerea unor măsuri mai ferme de executare.

În următoarele luni, documentul va fi supus consultării publice, iar dacă va fi adoptat, noile reguli ar putea intra în vigoare de anul viitor. Până atunci, cifrele din raportul VMI arată fără echivoc: comunele din Iași cu cea mai mare dependență de ajutor social sunt exact cele care ar resimți cel mai dur noile tăieri. În fruntea listei, Lungani rămâne un simbol al unei realități rurale unde fiecare leu din ajutorul social contează – și unde orice reducere riscă să lase o amprentă adâncă asupra întregii comunități.

Dan DIMA