Litoraul românesc nu îi mai atrage pe ieșeni

Ieșenii nu se uită la bani în momentul în care își aleg concediul de vară. Astfel, foarte mulți dintre ei aleg cele mai superbe destinații pentru a petrece vacanța împreună cu cei dragi, iar hotelurile all inclusive sau ultra all inclusive sunt la mare căutare în rândul locutorilor din capitala Moldovei. Conform celor care lucrează în turism, vacanțele în afara țării sunt la mare căutare în 2025, la fel ca în anul precedent. Astfel, țările care oferă peisaje superbe și cele mai bune condiții de cazare se află, în continuare, în topul preferințelor ieșenilor care scot din buzunare sume importante de bani pentru a se bucura din plin de concediul dorit. „Trendul vacanțelor în străinătate este în continuare în creștere. S-a simțit o creștere în 2024 față de 2023, tot o creștere simțim și în 2025. Foarte mulți ieșeni și-au achiziționat deja vacanțele, pachetele de concediu. Din nou, țările precum Turcia, Grecia sau Bulgaria sunt la mare căutare, dar ne-am obișnuit cu acest lucru. Cei care optează pentru Turcia sau Bulgaria aleg hoteluri care oferă servicii all inclusive sau ultra all inclusive. Stațiunile de acolo sunt recunoscute pentru că au servicii de calitate din acest punct de vedere. Totodată, Egiptul a început să câștige teren în rândul ieșenilor. Plajele din Spania sunt și ele la mare căutare. Totul depinde de bugetul fiecăruia. În top se află Turcia, pentru că este o destinație destul de accesibilă, mai ales dacă pachetul este achiziționat din timp”, a precizat Bogdan Diaconu, agent de turism din Iași.

Specialiștii în turism au explicat și de ce litoralul românesc nu mai este un punct important de atracție pentru ieșeni. Drumul, dar și prețurile piperate, sunt principalii factori care îi fac pe ieșeni să aleagă plajele din străinătate, mai spun agenții de turism. „Pentru a ajunge din Iași la Constanța, vorbim de un drum lung cu mașina sau cu trenul. Este un drum lung, obositor. Totodată, prețurile de pe litoralul românesc s-au aliniat cu cele din alte țări. Vorbim de cazări, restaurante, tot ce presupune o vacanță. Totodată, condițiile de pe litoralul românesc nu sunt atât de bune ca în alte țări care excelează la acest capitol. Astfel, foarte multe persoane aleg să strângă puțin mai mulți bani pentru un concediu în străinătate. Cu un zbor din Iași, în două ore ajungi la destinație, fără oboseală, fără stres. Litoralul din România este căutat, în continuare, mai ales de către tineri. Vorbim de adolescenți, studenți, care merg la mare pentru distracție, nu neapărat pentru relaxare și pentru liniște. România are multe stațiuni pentru tineri. Vama Veche, Costinești, Mamaia sunt stațiuni unde tinerii care iubesc viața de noapte se vor simți foarte bine”, a mai spus agentul de turism ieșean. Cristian ANDREI