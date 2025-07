Locomotiva trenului Iași–Suceava a luat foc la Pașcani, lângă o benzinărie

Un incident grav a avut loc luni dimineață în zona municipiului Pașcani, lângă o benzinărie situată în apropierea gării. Locomotiva unui tren Interregio care circula pe ruta Iași–Suceava a fost cuprinsă de flăcări, provocând panică în rândul pasagerilor, printre care se aflau și 32 de copii.

Intervenția pompierilor a fost rapidă și eficientă. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor din cadrul Secției de Pompieri Pașcani. Din fericire, toate cele 52 de persoane aflate în tren – 20 de adulți și 32 de copii – s-au autoevacuat în siguranță, fără a suferi răni. „Nu sunt victime. Pasagerii au reușit să se autoevacueze la timp, iar incendiul a fost lichidat de echipajele noastre înainte să se extindă”, a transmis ISU Iași.

Incidentul s-a produs la intrarea în municipiul Pașcani, într-o zonă cu risc crescut, având în vedere apropierea de o benzinărie. Din fericire, intervenția promptă a pompierilor și reacția rapidă a pasagerilor au prevenit o posibilă tragedie de proporții.

Autoritățile urmează să stabilească din ce cauză a izbucnit incendiul la locomotivă. Potrivit primelor informații, este vorba cel mai probabil despre o defecțiune tehnică majoră.