„Loteria Poveștilor” – concurs surpriză pentru copii, la Festivalul Dealul cu Povești de la Horlești

Imaginația copiilor devine vedetă la cea de-a doua ediție a Festivalului Dealul cu Povești, care va avea loc pe 13 septembrie 2025 la Horlești. Una dintre noutățile ediției din acest an este „Loteria Poveștilor”, un concurs inedit dedicat copiilor între 8 și 15 ani.

Ce face competiția atât de specială? Tema poveștii nu este aleasă de participanți, ci… trasă la sorți! După înscriere, fiecare copil primește un „bilețel-surpriză” cu subiectul pe care va trebui să îl transforme într-o poveste originală de maximum două pagini.

Participarea este gratuită, iar poveștile trebuie trimise până pe 10 septembrie. Câștigătorii vor fi anunțați și premiați pe 13 septembrie, chiar în cadrul festivalului. Toți participanții vor primi diplome digitale, iar cele mai frumoase creații vor fi reunite într-o broșură online, Cartea Loteriei Poveștilor – ediția 2025.

Ce înseamnă Dealul cu Povești?

Festivalul de lectură pentru copii Dealul cu Povești este un eveniment organizat de Asociația „Rediu lui Tătar” și curatoriat de prof. Monica Coțovan, cu scopul de a încuraja receptivitatea pentru textul literar și nonliterar în rândul copiilor și adolescenților. El se adresează deopotrivă familiilor, cadrelor didactice și adulților care caută modalități vii și creative de a-și apropia copiii de carte.

Evenimentul este un loc în care experiența lecturii devine o experiență formatoare. În fiecare an, propune ateliere interactive pentru toate vârstele și gusturile – de la lectură creativă și teatru de umbre, până la jocuri de cuvinte și explorări literare. Ediția 2025 aduce, pe lângă temele tradiționale, și o călătorie în lumea altor culturi, pentru a-i încuraja pe copii și tineri să descopere diversitatea poveștilor lumii.

Gazdele festivalului sunt Milica și Petrică Omușoru, care îi așteaptă pe participanți la stâna lor, pe Dealul cu Povești din Horlești, comuna Rediu. Aici, lângă turma de oi, printre flori proaspete și în aroma de iarbă cosită, cititorii și scriitorii de povești vor descoperi că lectura poate fi însoțită de ospăț pentru trup și suflet – cu un caș bun și povești savuroase. O zi în aer liber, în atmosfera pitorească de la Stâna Omușoru, bucuria naturii, invitații profesioniști, atelierele interactive și implicarea voluntarilor și partenerilor fac din Dealul cu Povești o experiență memorabilă pentru copii și adulți deopotrivă.

Așadar, nu rata înscrierile la ateliere și nici participarea la Loteria Poveștilor, pentru care te poți înscrie cu un email la maura.anghel@gmail.com. Termen limită pentru povești: 10 septembrie 2025. Premiere: 13 septembrie 2025, La Stâna Omușoru, Horlești (comuna Rediu).

Maura ANGHEL