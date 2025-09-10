Lovitură pentru SRL-urile din Iași. Capital social minim de 500 lei și risc de intra în vizorul ANAF

* Guvernul a trimis la promulgare proiectul de lege care schimbă regulile jocului pentru SRL-uri * de la capital social obligatoriu mai mare, la control strict al cesiunilor și noi motive de declarare a inactivității, antreprenorii din Iași și din toată țara trebuie să se pregătească pentru un val de constrângeri

Guvernul a trecut în forță al doilea pachet de măsuri fiscale, respingând moțiunea de cenzură și trimițând spre promulgare legea care rescrie regulile pentru societățile cu răspundere limitată (SRL). Textul atinge trei puncte nevralgice: capitalul social, cesiunea părților sociale și noile ipoteze de inactivitate fiscală. Pentru mediul de afaceri din Iași, unde peste 90% dintre firme sunt SRL-uri mici și mijlocii, efectele vor fi directe și dureroase.

Prag minim pentru capitalul social: sfârșitul „SRL-urilor de 1 leu”

Epoca firmelor înființate cu capital simbolic dispare. De acum, niciun SRL nu va putea fi creat cu mai puțin de 500 de lei capital social. Pentru companiile existente, presiunea crește exponențial: odată ce cifra de afaceri trece de 400.000 lei, capitalul trebuie ridicat la 5.000 lei, în maximum un an. Cine nu respectă termenul riscă dizolvarea la cererea ONRC sau a oricărei persoane interesate.

În Iași, unde mii de microîntreprinderi funcționează la limită, obligativitatea va împinge mulți antreprenori să aleagă între investiții suplimentare și închiderea firmei.

ANAF intră în joc la cesiunea părților sociale

Transferul de părți sociale nu mai este o simplă formalitate la Registrul Comerțului. Orice cesiune care implică schimbarea controlului într-o firmă trebuie notificată la ANAF în termen de 15 zile. Dacă societatea are datorii fiscale, cesionarul va fi obligat să constituie garanții în favoarea statului.

Registrul Comerțului nu mai înregistrează tranzacția fără dovada acordului ANAF, ceea ce blochează efectiv cesiunea până la stingerea obligațiilor. În Iași, unde multe firme sunt în proceduri de preluare sau restructurare, birocrația suplimentară va încetini tranzacțiile și va crește riscul blocajelor financiare.

Noi criterii pentru inactivitate fiscală

Începând cu 1 ianuarie 2026, firmele riscă să fie declarate inactive și trecute pe lista neagră a ANAF dacă nu au cont bancar în România sau la Trezoreria Statului ori nu depun situațiile financiare anuale în termen de cinci luni de la scadența legală. Declararea ca „inactiv fiscal” înseamnă pierderea dreptului de deducere a TVA și o etichetă toxică pentru orice parteneriat. Reactivarea devine un proces greoi: firmă fără datorii, cont deschis și situații financiare la zi.

Proiectul nu este doar o reformă tehnică, ci o resetare brutală a mediului de afaceri. În Iași, unde economia locală se bazează pe un țesut dens de SRL-uri mici, efectele se vor vedea rapid: firme forțate să aducă bani de acasă, tranzacții blocate, iar cele mai vulnerabile vor ajunge pe lista inactivilor fiscali. Guvernul mizează pe disciplină financiară, dar riscul este evident: în loc să încurajeze antreprenoriatul, noile reguli ar putea gripa economia locală.

Dan DIMA