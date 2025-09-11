Luciana Antoci își încheie mandatul de prefect al județului Iași: „Am cultivat o administrație transparentă, orientată spre oameni”

* Luciana Antoci, prima femeie prefect a județului Iași, își încheie mandatul după șase luni de activitate intensă * a condus administrația într-o perioadă cu provocări majore – de la situații de urgență, până la proiecte de infrastructură și dialog internațional – și pleacă din funcție pentru a deveni consilieră pe Educație a premierului Ilie Bolojan

Astăzi, 11 septembrie 2025, prof. dr. Luciana Antoci (PNL) își încheie oficial mandatul de prefect al județului Iași, devenind astfel prima femeie care a condus această instituție în istoria administrației ieșene. După șase luni în fruntea Prefecturii, Luciana Antoci renunță la funcție pentru a prelua un nou rol: consilieră pe probleme de Educație a premierului Ilie Bolojan. În locul său va fi numit Costel Dolachi, fost subprefect al județului.

Înainte de a ajunge în fruntea administrației județene, Luciana Antoci a fost inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, iar în cariera didactică a activat ca profesoară de Limba și literatura română la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”. Deține un doctorat în științele educației, obținut la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În discursul său de final de mandat, Luciana Antoci a declarat: „Astăzi, îmi închei mandatul de prefect al județului Iași, ipostază din care, pe parcursul ultimelor 6 luni, am cultivat o administrație transparentă, orientată spre nevoile reale ale oamenilor, deschisă deopotrivă spre instituțiile deconcentrate și comunitatea ieșeană. Le mulțumesc partenerilor instituționali, atât din administrația centrală, cât și din cea județeană sau locală, pentru dialogul eficient și deschiderea reală în sensul identificării de soluții adecvate pentru problemele cu care ne-am confruntat în această perioadă, fie că vorbim despre proiectul de reabilitare a Palatului Administrativ, alegerile prezidențiale, gestionarea situațiilor de urgență sau fondul funciar”.

Printre cele mai importante realizări ale mandatului său se numără coordonarea în teren a intervențiilor în timpul codului roșu de inundații, alături de ISU Iași, în comunele Plugari și Șipote. Acțiunile s-au desfășurat sub protecția sistemului RO-ALERT și au vizat salvarea populației și limitarea pagubelor, în condiții de vreme extremă. Alte intervenții majore au fost gestionate în urma accidentului de la Lețcani și incendiului de la Maternitatea „Cuza Vodă”, unde peste 220 de pacienți și cadre medicale au fost evacuați în siguranță.

Un obiectiv administrativ major a fost reabilitarea Palatului Administrativ – Casa Pătrată. La preluarea mandatului, lucrările stagnau la 20%, dar în urma mobilizării resurselor și a alocării unui buget suplimentar de 3,7 milioane lei pentru schimbarea tâmplăriei, proiectul a ajuns la un stadiu de execuție de 75% în septembrie.

Luciana Antoci a susținut activ dialogul cu cetățenii, organizând audiențe săptămânale și deplasări în teritoriu, în orașe și comune precum Pașcani, Târgu Frumos sau Țibănești, unde a ascultat direct problemele legate de fond funciar, condiții sociale sau locative. În paralel, a vizitat instituțiile deconcentrate din județ, pentru a evalua provocările din teren și a susține activitatea acestora – de la conservarea patrimoniului documentar, la combaterea efectelor secetei și integrarea tinerilor pe piața muncii.

O altă componentă importantă a fost reprezentarea externă a instituției, participând la evenimente diplomatice alături de Ambasadorii Franței și Israelului, și la întâlniri oficiale cu delegatia CIMIC româno-americană, întărind rolul județului Iași în cooperarea internațională pentru securitate, educație și dezvoltare.

Respectul pentru simboluri și tradiții a fost reafirmat prin participarea la ceremonii oficiale dedicate Zilei Eroilor, Zilei Drapelului și Zilei Imnului Național, evenimente care au adus împreună administrația locală, structurile militare și societatea civilă.

De asemenea, a susținut inițiative sociale și educative precum „Prefect pentru o zi”, adresat elevilor de clasa a X-a, care au avut ocazia să preia simbolic atribuțiile de prefect și subprefect și să se implice în procesele decizionale. La polul opus al vârstei, au fost celebrați centenarii județului Iași, omagiați pentru demnitatea și valorile pe care le reprezintă: muncă, modestie, răbdare și iubire de familie.

Un moment festiv de referință l-a constituit Ziua Instituției Prefectului, sărbătorită pe 2 aprilie, când 15 foști prefecți ai județului au fost distinși cu plachete de onoare, iar partenerii instituționali din mediul administrativ, asociativ și academic au fost reuniți în semn de continuitate și responsabilitate publică.

„Acest interval de jumătate de an a reprezentat un timp valoros de explorare și cunoaștere aprofundată a domeniului administrativ și a profesioniștilor pe care județul Iași îi are, în toate instituțiile publice. În perspectiva unor colaborări ulterioare, din alte ipostaze profesionale, adresez gânduri de aleasă prețuire tuturor!”, a transmis în încheiere Luciana Antoci.

Teona SOARE