Luciana Antoci vrea schimbări majore în şcoli

* Antoci, noul consilier al premierului, crede că școala are nevoie de dialog, nu de decizii impuse, iar soluţiile pentru educaţie trebuie adaptate comunităţilor

În ultima conferinţă de presă susţinută la Iaşi, fostul prefect Luciana Antoci, recent numită consilier de stat pe probleme de educaţie în Cancelaria Primului-Ministru, a declarat că sistemul de învăţământ românesc are nevoie urgentă de standarde unice de evaluare. „Până când nu vom avea criterii clare de notare şi de performanţă pentru profesori, elevi şi instituţii, nu putem vorbi despre un sistem educaţional aşezat. Performanţa nu înseamnă doar note mari sau olimpici, ci progresul fiecărui copil, plus valoarea adusă prin învăţare”, a subliniat Antoci.

Consilierul de stat a atras atenţia şi asupra problemelor structurale din reţeaua şcolară, cauzate de scăderea natalităţii. În multe sate, şcolile funcţionează cu clase simultane şi cu un număr foarte mic de elevi. În prezent, reorganizarea depinde de hotărârile consiliilor locale, însă de multe ori interesul electoral primează în faţa celui al elevilor. „Există o percepţie că un sat fără şcoală şi biserică îşi pierde identitatea. Dar menţinerea unor unităţi cu 10-20 de elevi, unde se face învăţământ simultan, nu mai este o abordare modernă. Prioritatea trebuie să fie elevul, nu mandatul primarului”, a spus Antoci.

Numirea sa în această funcţie, semnată vineri de premierul Ilie Bolojan, marchează revenirea Lucianei Antoci în domeniul educaţional, unde aproape trei decenii a lucrat ca profesor de limba şi literatura română, inspector, inspector general şi prefect.

Ea mărturiseşte că ştie din interior mecanismele şcolii preuniversitare, dar şi vulnerabilităţile ei.

Mai mult, în acest context marcat de tensiuni şi nemulţumiri, îşi doreşte să deschidă un dialog real între decidenţi şi oamenii şcolii, să creeze contexte în care vocea profesorilor să fie ascultată şi să găsim soluţii adaptate comunităţilor. „Îmi doresc să creez un dialog real între profesori şi decidenţi şi să găsim soluţii adaptate comunităţilor. Doar aşa putem vorbi despre un sistem educaţional modern şi echitabil", a transmis noul consilier de stat. Asumarea unui rol de responsabilitate în administraţia publică centrală reprezintă pentru mine o datorie şi o oportunitate deopotrivă. Cunosc în profunzime lumea şcolii, din prisma diverselor roluri traversate: elev, student, masterand, doctorand, profesor de limba şi literatura română, inspector, inspector general adjunct, inspector general şi prefect. Toate aceste experienţe mi-au permis să înţeleg mecanismele de funcţionare ale şcolii, legislaţia, performanţele dar şi vulnerabilităţile sistemului”, a spus Luciana Antoci. Laura RADU