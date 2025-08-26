Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

* „Inel” cu sens unic în jurul Palatului Culturii: circulație mai fluidă și transport public eficient

* Tramvaiele și autobuzele vor circula pe benzi dedicate la bordură, iar strada Piața Palat va fi transformată în zonă pietonală

* Fonduri europene pentru mobilitate urbană durabilă

* Modernizare pe Bulevardul Carol I: tramvaie mai rapide și stații moderne

Municipiul Iași pornește investiții majore în infrastructura de transport public, finanțate din Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 29 august 2025 se află proiectul de reabilitare a liniei de tramvai între Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și stația Triumf, inclusiv rondul Triumf.

Lucrările vor include: reabilitarea a 1.416 metri de cale dublă și 120 metri de cale simplă; modernizarea trotoarelor pe 6.079 mp și a spațiilor verzi pe 2.589 mp; înlocuirea stâlpilor și firelor de contact; modernizarea semnalisticii, trecerilor de pietoni și facilităților pentru persoanele cu dizabilități; modernizarea stațiilor de tramvai de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și rondul Triumf.

Valoarea investiției este de 85,6 milioane de lei (aproximativ 17 milioane de euro).

Primăria pregătește o reconfigurare completă a traficului în zona centrală: Coborâre pe strada Palat spre Podu Roș; Urcare pe strada Sf. Lazăr spre Anastasie Panu.

Tramvaiele și autobuzele vor circula pe benzi dedicate la bordură, iar strada Piața Palat va fi transformată în zonă pietonală.

Lucrările pe arterele principale: Anastasie Panu și Palat: 1.450 metri de cale simplă, 35.000 mp lucrări conexe; Sf. Lazăr: 1.150 metri de cale simplă, 28.000 mp lucrări conexe.

Un element esențial este înlocuirea rețelei electrice de contact, aflată într-o stare critică.

Fonduri europene pentru mobilitate urbană durabilă

Valoarea totală a proiectelor pentru centrul Iașiului se ridică la 32 milioane de euro, cu depunerea dosarelor de finanțare până la sfârșitul lunii august 2025. Municipiul beneficiază de o alocare de 132 milioane de euro prin Programul Regional Nord-Est, fonduri destinate dezvoltării urbane, care includ și alte șase linii de finanțare.

Investițiile vor aduce fluidizarea traficului în zona centrală, banda dedicată pentru tramvaie și autobuze, extinderea zonelor pietonale, modernizarea stațiilor și a rețelei electrice, reducerea poluării și creșterea confortului urban.

Specialiștii avertizează că lucrările vor necesita planificare atentă a traficului și monitorizarea atentă a termenelor pentru a evita blocaje. Accesarea fondurilor europene va fi esențială pentru finalizarea cu succes a proiectelor.

În ansamblu, Iașul face un pas decisiv către mobilitate urbană modernă și durabilă, cu tramvaie mai rapide, sigure și un oraș mai prietenos pentru pietoni.

Daniel BACIU