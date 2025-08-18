Luxul la Iași costă enorm! Șapte salarii medii pentru o singură chirie

Dacă un ieșean ar vrea să închirieze o locuință de lux, ar trebui să câștige echivalentul a aproape șapte salarii medii nete pe lună. În Capitală, povara este și mai mare, dar oferta depășește cu mult ceea ce se găsește în Moldova.

În România, piața locuințelor de lux este reprezentată de cele mai scumpe 5% dintre proprietățile imobiliare disponibile la vânzare sau închiriere. În primele șapte luni ale anului, la nivel național au existat peste 8.600 de anunțuri pentru închirierea unor astfel de proprietăți, însă aproape 86% dintre ele au fost concentrate în București, Ilfov și Cluj.

La Iași, oferta este modestă comparativ cu marile centre economice ale țării, dar și aici chiriile pentru apartamentele și vilele de lux rămân inaccesibile pentru majoritatea locuitorilor.

Datele centralizate arată că chiria medie pentru o locuință de lux în județul Iași este de 2.177 de euro pe lună. În termeni de venituri, pentru a-ți permite o asemenea chirie ar trebui să câștigi cel puțin 36.827 de lei lunar.

Prin comparație, salariul mediu net în Iași este de numai 5.177 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică pentru noiembrie 2024. Cu alte cuvinte, un ieșean ar trebui să câștige de aproape șapte ori mai mult decât salariul mediu pentru a se putea muta într-o locuință de lux.

Capitala domină clar segmentul premium: doar în București există peste 5.000 de locuințe de lux disponibile la închiriere, cu chirii care urcă până la 17.000 de euro pe lună. În Ilfov, unde se găsesc cele mai multe vile de lux, chiria medie pentru o casă trece de 5.400 de euro.

În Cluj-Napoca, în ciuda renumelui de oraș scump, apartamentele de lux sunt ceva mai accesibile decât la București, cu chirii medii de aproximativ 1.500–2.100 de euro.

La Iași, oferta de lux este redusă și fragmentată, însă prețurile sunt comparabile cu cele din orașele transilvănene. Diferența majoră este dată de veniturile mai mici ale locuitorilor.

Dacă în județul Timiș un angajat are nevoie de doar 5,4 salarii medii pentru o chirie de lux, la Iași raportul urcă la aproape 7 salarii medii. Constanța și Ilfov sunt județele unde accesibilitatea este și mai scăzută, cu necesarul de aproape 9 salarii medii pe lună.

Pentru marea majoritate a ieșenilor, luxul rămâne un vis, rezervat mai ales expaților, oamenilor de afaceri sau managerilor de top.

Analizele arată că, în toate regiunile, este nevoie de un venit mai mic pentru a închiria decât pentru a cumpăra o locuință de lux prin credit ipotecar. Totuși, suprafața utilă a locuințelor scoase la închiriere este în general mai mică decât a celor de vânzare.

„Închirierea e soluția preferată de expați și manageri veniți pentru câțiva ani în orașe mari, dar pe termen lung achiziția rămâne mai avantajoasă pentru cei care își permit investiții cash”, spun consultanții imobiliari. Daniel BACIU