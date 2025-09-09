Magia Operei cucerește Iașul. Spectacolul grandios „de sunet și lumină” va avea loc în Grădina Palas

* Iașul își reconfirmă statutul de capitală a culturii printr-un spectacol de proporții * Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, ajunsă la ediția a XIV-a, iese din tipare și își găsește un nou decor: Grădina Palas * Opera Națională Română din Iași transformă centrul modern al orașului într-o scenă sub cerul liber, într-un eveniment grandios cu acces gratuit





Iașul se pregătește să trăiască una dintre cele mai spectaculoase seri ale începutului de toamnă. Opera Națională Română din Iași deschide stagiunea 2025–2026 cu forță și eleganță, după ce publicul a aplaudat frenetic cele trei reprezentații consecutive ale capodoperei verdiene „La Traviata”. Dacă aceste spectacole au confirmat, încă o dată, calitatea artistică a instituției, gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină” promite să ridice ștacheta și mai sus.

Evenimentul, ajuns la ediția a XIV-a, va avea loc duminică, de la ora 20:00, și vine cu o premieră absolută: schimbarea decorului. După ani în care scena a fost ridicată pe Esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, pe Pietonalul Ștefan cel Mare sau pe Esplanada Palatului Culturii, în acest an reflectorul cade pe Grădina Palas. Alegerea nu este întâmplătoare: inima comercială și urbană a Iașului se transformă într-un amfiteatru în aer liber, unde arta lirică va vibra la unison cu energia orașului.

Gala este un spectacol cu intrare liberă, iar acest detaliu contează. Nu vorbim despre un eveniment dedicat doar iubitorilor consacrați ai operei, ci despre o sărbătoare culturală deschisă tuturor – de la melomanii fideli, care își marchează agenda în fiecare an cu această dată, până la tineri și familii care vin să descopere frumusețea muzicii într-un cadru neconvențional. Această democratizare a accesului la artă devine, în sine, un manifest.

„Magia serii în sunet și lumină” nu este doar un titlu, ci o promisiune. Publicul va avea parte de o experiență multisenzorială, în care vocea artiștilor, orchestra, proiecțiile vizuale și jocurile de lumină se vor împleti într-un spectacol total. Fiecare ediție a galei a adunat mii de spectatori, iar acest an se anunță a fi unul dintre cele mai impresionante. Grădina Palas, cu deschiderea sa generoasă și accesibilitatea centrală, oferă cadrul perfect pentru o explozie de energie artistică.

Dar gala de duminică este doar primul pas dintr-un septembrie efervescent pentru Opera Iași. Instituția își continuă programul cu titluri clasice ce au marcat istoria muzicii: „Bal mascat” de Giuseppe Verdi și „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski. Luna se va încheia cu un eveniment de rafinament aparte – „Concert la Palat”, desfășurat în somptuosul Palat al Culturii, simbol arhitectural al Iașului. Acest ritm intens arată că Opera Națională Română din Iași nu doar își respectă publicul, ci îl provoacă și îl educă, oferindu-i un calendar cultural de înaltă clasă.

Semnificația unei asemenea gale merge însă dincolo de simpla desfășurare artistică. Pentru Iași, „Magia serii în sunet și lumină” devine o carte de vizită. Într-o vreme în care orașele concurează pentru vizibilitate și relevanță, evenimente precum acesta devin argumente puternice: atrag turiști, stimulează curiozitatea, cresc mândria locală și consolidează legătura comunității cu instituțiile sale culturale.

Faptul că Opera mută scena în Grădina Palas nu înseamnă doar o alegere logistică, ci o declarație de intenție: arta trebuie să coboare printre oameni, să ajungă acolo unde aceștia trăiesc, se întâlnesc, își petrec timpul liber. Această apropiere dintre elită și public, dintre rafinamentul operei și pulsul urban, creează o punte vitală pentru viitorul cultural al Iașului.

Maura ANGHEL