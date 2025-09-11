Magia serii în sunet și lumină 2025: Opera din Iași transformă Palasul într-o scenă de film și musical

Iașul se pregătește pentru un spectacol-eveniment: gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, ajunsă la ediția a XIV-a, revine duminică, de la ora 20:00, în Grădina Palas. Sub semnul celor 70 de ani de Operă instituționalizată la Iași, ediția din acest an promite surprize repertoriale și o călătorie sonoră prin lumea filmului, a musicalului și a clasicului Disney. Intrarea este liberă.

Iașul se pregătește pentru un spectacol-eveniment: gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, ajunsă la ediția a XIV-a, revine duminică, de la ora 20:00, în Grădina Palas. Sub semnul celor 70 de ani de Operă instituționalizată la Iași, ediția din acest an promite surprize repertoriale și o călătorie sonoră prin lumea filmului, a musicalului și a clasicului Disney. Intrarea este liberă.

Ceea ce a început acum paisprezece ani ca un experiment cultural s-a transformat într-un reper fix al începutului de toamnă la Iași. Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, organizată de Opera Națională Română, promite în 2025 o ediție diferită, gândită ca o punte între tradiție și modernitate.

Sub conducerea managerului interimar Andrei Fermeșanu, evenimentul marchează ajunul aniversării a șapte decenii de Operă la Iași, dar alege să își exprime energia printr-un repertoriu tineresc: muzică de film, pagini din musicaluri celebre și teme din universul Disney. Publicul va fi invitat să se lase purtat de partituri iconice, de la melodiile care au făcut istorie pe marile ecrane până la hituri de Broadway, reinterpretate cu fast scenic și coregrafic.

„Această gală este un exercițiu de excelență și, în același timp, o invitație la redescoperire. Dacă cei 70 de ani ai Operei din Iași înseamnă maturitate și continuitate, cei 14 ani ai galei înseamnă adolescență, curaj și vise. Am vrut să surprindem printr-un repertoriu care adună laolaltă generații, familii întregi, unite de aceeași bucurie a muzicii”, a transmis Fermeșanu.

Evenimentul nu se rezumă doar la dimensiunea sonoră. Spectacolul promite o producție vizuală amplă, cu proiecții și jocuri de lumini care vor transforma Grădina Palas într-o scenă de spectacol în aer liber. Coregrafia, scenografia și surprizele vizuale sunt menite să completeze atmosfera festivă.

Accesul publicului este gratuit, iar experiența rămâne una dintre puținele ocazii în care arta lirică se mută, simbolic, din sala de spectacol direct în inima orașului. Pentru o seară, Iașul își deschide porțile către excelența muzicală, confirmându-și statutul de capitală culturală a Moldovei.