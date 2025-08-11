­­­­Mai multe locuri în creșele municipale

* „În următoarea ședință de Consiliu Local vom propune atât reorganizarea rețelei școlare, cât și modificarea organigramei Direcției Creșe”, a transmis primarul Mihai Chirica.

Primăria Municipiului Iași efectuează lucrări de reparații și modernizare la creșele pe care le administrează astfel încât din toamnă micuții să beneficieze de cele mai bune condiții. În același timp, date fiind cererile părinților, s-au dispus o serie de măsuri pentru creșterea numărului de locuri disponibile în creșele municipale.

Astfel, două grupe de creșă vor fi amenajate, din anul școlar 2025-2026, în spațiul grădiniței noi („Grigore Vieru”) pe care Primăria Municipiului Iași a construit-o și a inaugurat-o în anul 2024 în zona Bucium, la Școala Gimnazială „Veronica Micle”. Grădinița are o capacitate de 180 de locuri (nouă grupe) și este rezultatul unei investiții cu fonduri europene de 5.963.205,99 lei din Programul Operațional Regional.

Alte două grupe de creșă vor fi amenajate, însă din anul școlar următor, 2026 - 2027, în sediul administrativ al Creșei Municipiului Iași „Sfânta Maria” (Direcția Creșe) din zona Cantemir (aleea Decebal nr. 10), unde funcționează și Creșa nr. 6 „Clopoțelul Magic”. În acest scop personalul din sediul administrativ va fi relocat în zona Păcurari, în fostele ateliere de croitorie de la Casa Wanda din șos. Păcurari nr. 88. „Suntem atenți la nevoile părinților și încercăm în permanență să găsim soluții la toate solicitările de locuri de creșă, inclusiv prin crearea unora noi, acolo unde este posibil. Le mulțumesc și consilierilor locali preocupați de zona Bucium pentru atenție și implicare! Numai că implicarea trebuie să fie în temeiul legii, altfel mai mult încurcă decât ajută. În următoarea ședință de Consiliu Local vom propune atât reorganizarea rețelei școlare, cât și modificarea organigramei Direcției Creșe pentru a acoperi cele două noi grupe din Bucium, fie prin suplimentarea personalului, fie prin redistribuirea personalului existent”, a declarat primarul Mihai Chirica.

În ultimii ani Primăria Municipiului Iași a înființat Creșa Municipală „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, cu o capacitate de 150 de locuri, în fostul Hotel Municipal, și a reabilitat și modernizat complet Creșa nr. 10 „Piticii năzdrăvani” și Creșa nr. 1 „Universul copilăriei”, ultimele două cu o capacitate de câte 100 de locuri.

Creșa Municipiului Iași „Sfânta Maria” (Direcția Creșe) dispune de circa 1.050 de locuri în 12 creșe. Carmen DEACONU