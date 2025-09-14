Mai multe persoane, amendate de jandarmii băcăuani după ce au intrat cu ATV-uri și motociclete în pădure

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean 'Ștefan cel Mare' Bacău au identificat și sancționat, sâmbătă, peste zece persoane care au pătruns ilegal în fondul forestier, în zonele Plopu și Valea Uzului din Dărmănești, precum și în zona forestieră Slănicel și Sărărie din Slănic Moldova, folosind autoturisme, ATV-uri sau motociclete, fără a avea dreptul de a face acest lucru.