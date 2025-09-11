Maia Morgenstern în BUNGALOW 21 la Iași. Povestea unei iubiri sfâșiate de trădare

* Ateneul Național din Iași aduce în premieră spectacolul BUNGALOW 21, o dramă inspirată din viața reală a cuplului Simone Signoret – Yves Montand, zdruncinat de pasiunea dintre Montand și Marilyn Monroe * Maia Morgenstern dă viață unei Simone Signoret rănite de infidelitate, într-o poveste unde iubirea și trădarea se joacă la lumina reflectoarelor

Premiera de la Sala Unirii – Cinema Victoria din Iași, programată pentru 19 și 20 septembrie, aduce pe scenă una dintre cele mai tulburătoare povești de iubire și trădare ale secolului trecut. BUNGALOW 21, text semnat de Éric-Emmanuel Schmitt, inspirat de o idee a lui Benjamin Castaldi, reconstituie universul intim al actriței Simone Signoret și al soțului său, Yves Montand, surprinși în mijlocul unei pasiuni care a zguduit Hollywoodul: relația dintre Montand și Marilyn Monroe.

În acest triunghi amoros, trădarea nu aparține lui Simone, ci bărbatului pe care îl iubea. Yves Montand, sedus de farmecul inegalabil al lui Marilyn Monroe, a pus în pericol o căsnicie solidă și o carieră comună. Maia Morgenstern aduce pe scenă drama lui Signoret – o femeie rănită, dar puternică, prinsă între dragostea fidelă și durerea infidelității. Alături de ea, Gavril Pătru întruchipează un Yves Montand pasional și contradictoriu, iar Erica Moldovan reînvie fragilitatea și magnetismul lui Marilyn Monroe.

Regia semnată de Răzvan Oprea pune accent pe tensiunea psihologică dintre iubire și gelozie, pe suferința unei femei care nu renunță și pe puterea de a înfrunta adevărul. Scenografia realizată de Simona Marcu și coregrafia Ancuței Macovei creează o atmosferă cinematografică, intensă, în care fiecare gest devine mărturie a unei iubiri frânte de trădare.

„Este o producție care va rămâne în memoria spectatorilor, atât prin interpretarea magistrală a Maiei Morgenstern, cât și prin povestea dramatică pe care o aduce pe scenă. Regia lui Răzvan Oprea pune perfect în lumină fragilitatea și forța personajelor”, a declarat Mihai G. Marius-Andrei, managerul interimar al Ateneului Național din Iași.

Spectacolul BUNGALOW 21 are loc pe 19 și 20 septembrie, de la ora 18:00, la Sala Unirii – Cinema Victoria. Biletele pot fi achiziționate de la casieria instituției, de la tonomatele amplasate în Iași sau online, pe site-ul oficial al Ateneului.

Maura ANGHEL

