Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
COMUNICAT DE PRESĂ ASOCIAȚIA „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”, anunță lansarea proiectului „Pachet de servicii de bază pentru persoanele fără sau cu nivel scăzut de formare din județul Suceava”, cod smis 337676.
Ce trebuie să știi despre impozitul pe câștigurile din jocuri de noroc
COMUNICAT DE PRESĂ ASOCIAȚIA „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”, anunță lansarea proiectului „Pachet de servicii de bază pentru persoanele fără sau cu nivel scăzut de formare din județul Iași”, cod smis 337664.
5 mașini potrivite pentru șoferii începători în 2025
Sute de adolescenți continuă să piardă lupta cu drogurile. Avalanșă de internări, la Iași
Polițiștii locali vor purta camere video de corp. În ce condiții pot fi filmați cetățenii
Elevii claselor pregătitoare și I-VIII pot primi rechizite gratuite. Ce documente trebuie depuse
Schimbare radicală în calendarul FIFA. Se modifică programul echipelor naționale
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Cum sa alegi un casino de top
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Maia Morgenstern în BUNGALOW 21 la Iași. Povestea unei iubiri sfâșiate de trădare

ateneu-IS

Dimensiune font:

| 11-09-2025 09:34

 * Ateneul Național din Iași aduce în premieră spectacolul BUNGALOW 21, o dramă inspirată din viața reală a cuplului Simone Signoret – Yves Montand, zdruncinat de pasiunea dintre Montand și Marilyn Monroe * Maia Morgenstern dă viață unei Simone Signoret rănite de infidelitate, într-o poveste unde iubirea și trădarea se joacă la lumina reflectoarelor

Premiera de la Sala Unirii – Cinema Victoria din Iași, programată pentru 19 și 20 septembrie, aduce pe scenă una dintre cele mai tulburătoare povești de iubire și trădare ale secolului trecut. BUNGALOW 21, text semnat de Éric-Emmanuel Schmitt, inspirat de o idee a lui Benjamin Castaldi, reconstituie universul intim al actriței Simone Signoret și al soțului său, Yves Montand, surprinși în mijlocul unei pasiuni care a zguduit Hollywoodul: relația dintre Montand și Marilyn Monroe.
În acest triunghi amoros, trădarea nu aparține lui Simone, ci bărbatului pe care îl iubea. Yves Montand, sedus de farmecul inegalabil al lui Marilyn Monroe, a pus în pericol o căsnicie solidă și o carieră comună. Maia Morgenstern aduce pe scenă drama lui Signoret – o femeie rănită, dar puternică, prinsă între dragostea fidelă și durerea infidelității. Alături de ea, Gavril Pătru întruchipează un Yves Montand pasional și contradictoriu, iar Erica Moldovan reînvie fragilitatea și magnetismul lui Marilyn Monroe.
Regia semnată de Răzvan Oprea pune accent pe tensiunea psihologică dintre iubire și gelozie, pe suferința unei femei care nu renunță și pe puterea de a înfrunta adevărul. Scenografia realizată de Simona Marcu și coregrafia Ancuței Macovei creează o atmosferă cinematografică, intensă, în care fiecare gest devine mărturie a unei iubiri frânte de trădare.
„Este o producție care va rămâne în memoria spectatorilor, atât prin interpretarea magistrală a Maiei Morgenstern, cât și prin povestea dramatică pe care o aduce pe scenă. Regia lui Răzvan Oprea pune perfect în lumină fragilitatea și forța personajelor”, a declarat Mihai G. Marius-Andrei, managerul interimar al Ateneului Național din Iași.
Spectacolul BUNGALOW 21 are loc pe 19 și 20 septembrie, de la ora 18:00, la Sala Unirii – Cinema Victoria. Biletele pot fi achiziționate de la casieria instituției, de la tonomatele amplasate în Iași sau online, pe site-ul oficial al Ateneului.
Maura ANGHEL
 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
COMUNICAT DE PRESĂ ASOCIAȚIA „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”, anunță lansarea proiectului „Pachet de servicii de bază pentru persoanele fără sau cu nivel scăzut de formare din județul Suceava”, cod smis 337676.

10:02

COMUNICAT DE PRESĂ ASOCIAȚIA „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”, anunță lansarea proiectului „Pachet de servicii de bază pentru persoanele fără sau cu nivel scăzut de formare din județul Suceava”, cod smis 337676.

Magia serii în sunet și lumină 2025: Opera din Iași transformă Palasul într-o scenă de film și musical

09:57

Magia serii în sunet și lumină 2025: Opera din Iași transformă Palasul într-o scenă de film și musical

Ce trebuie să știi despre impozitul pe câștigurile din jocuri de noroc

09:52

Ce trebuie să știi despre impozitul pe câștigurile din jocuri de noroc

Dallas Delivery 2025. Cartierul uitat al Iașului devine scenă culturală

09:49

Dallas Delivery 2025. Cartierul uitat al Iașului devine scenă culturală

COMUNICAT DE PRESĂ ASOCIAȚIA „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”, anunță lansarea proiectului „Pachet de servicii de bază pentru persoanele fără sau cu nivel scăzut de formare din județul Iași”, cod smis 337664.

09:47

COMUNICAT DE PRESĂ ASOCIAȚIA „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”, anunță lansarea proiectului „Pachet de servicii de bază pentru persoanele fără sau cu nivel scăzut de formare din județul Iași”, cod smis 337664.

„Gaițele” de la Iași cuceresc scena internațională. Teatrul Național, prezent la festivalul din Ucraina, în plin război

09:45

„Gaițele” de la Iași cuceresc scena internațională. Teatrul Național, prezent la festivalul din Ucraina, în plin război

Maia Morgenstern în BUNGALOW 21 la Iași. Povestea unei iubiri sfâșiate de trădare

09:34

Maia Morgenstern în BUNGALOW 21 la Iași. Povestea unei iubiri sfâșiate de trădare

5 mașini potrivite pentru șoferii începători în 2025

09:23

5 mașini potrivite pentru șoferii începători în 2025

Sute de adolescenți continuă să piardă lupta cu drogurile. Avalanșă de internări, la Iași

06:32

Sute de adolescenți continuă să piardă lupta cu drogurile. Avalanșă de internări, la Iași

OFICIAL - UE ne împrumută bani pentru a finaliza autostrăzile din Moldova

06:32

OFICIAL - UE ne împrumută bani pentru a finaliza autostrăzile din Moldova

Țigările de contrabandă, pe cale de dispariție de pe piața ieșeană

06:32

Țigările de contrabandă, pe cale de dispariție de pe piața ieșeană

Polițiștii locali vor purta camere video de corp. În ce condiții pot fi filmați cetățenii

06:32

Polițiștii locali vor purta camere video de corp. În ce condiții pot fi filmați cetățenii

Iașul limitează circulația mașinilor școlilor auto în orele de vârf

06:32

Iașul limitează circulația mașinilor școlilor auto în orele de vârf

Cumpărăturile acestor români vor fi verificate de ANAF! Ce cheltuieli nu sunt permise!

19:57

Cumpărăturile acestor români vor fi verificate de ANAF! Ce cheltuieli nu sunt permise!

Elevii claselor pregătitoare și I-VIII pot primi rechizite gratuite. Ce documente trebuie depuse

18:37

Elevii claselor pregătitoare și I-VIII pot primi rechizite gratuite. Ce documente trebuie depuse

Profesor bătut crunt de un elev căruia i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în curtea liceului

18:35

Profesor bătut crunt de un elev căruia i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în curtea liceului

Ședință a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

17:59

Ședință a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Greșeala pe care o fac toți șoferii la pompă! Posesorii auto pierd bani fără să știe!

17:55

Greșeala pe care o fac toți șoferii la pompă! Posesorii auto pierd bani fără să știe!

Schimbare radicală în calendarul FIFA. Se modifică programul echipelor naționale

17:40

Schimbare radicală în calendarul FIFA. Se modifică programul echipelor naționale

„Independența financiară nu începe cu banii, ci cu încrederea că poți lua decizii pentru tine și viitorul tău”

16:17

„Independența financiară nu începe cu banii, ci cu încrederea că poți lua decizii pentru tine și viitorul tău”

Iașul ascuns. Bone plătite la negru și meditații cât chiria, economia paralelă care scapă statului

15:40

Iașul ascuns. Bone plătite la negru și meditații cât chiria, economia paralelă care scapă statului

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

15:36

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

Vaccinul anti-HPV, gratuit, de la 1 octombrie

15:28

Vaccinul anti-HPV, gratuit, de la 1 octombrie

Iașul, loc al memoriei și al solidarității. A X-a ediție a „Marșului Vieții”

15:23

Iașul, loc al memoriei și al solidarității. A X-a ediție a „Marșului Vieții”

Traficul auto va fi complet blocat pe drumul dintre șoseaua de centură și Ferma Ezăreni

14:57

Traficul auto va fi complet blocat pe drumul dintre șoseaua de centură și Ferma Ezăreni

Începe bătălia pentru șefia Operei Naționale Române din Iași

14:15

Începe bătălia pentru șefia Operei Naționale Române din Iași

Cum sa alegi un casino de top

14:13

Cum sa alegi un casino de top

Iașul, prizonierul șantierelor prost făcute. Trotuare blocate, rampe greșite și bani publici risipiți

14:09

Iașul, prizonierul șantierelor prost făcute. Trotuare blocate, rampe greșite și bani publici risipiți

BANCUL ZILEI - Cadou special de ziua de naștere

14:07

BANCUL ZILEI - Cadou special de ziua de naștere

Iașul are un robot care apără istoria

13:16

Iașul are un robot care apără istoria

Pacienții din Iași, transformați în clienți. Spitalele publice devin anticamera clinicilor private

13:07

Pacienții din Iași, transformați în clienți. Spitalele publice devin anticamera clinicilor private

Succesiunea după decesul unui părinte! Când se poate pierde accesul la moștenire!

13:03

Succesiunea după decesul unui părinte! Când se poate pierde accesul la moștenire!

Un nou drept pentru părinții din Iași. 8 zile de telemuncă pe lună pentru cei cu copii cu handicap

13:00

Un nou drept pentru părinții din Iași. 8 zile de telemuncă pe lună pentru cei cu copii cu handicap

O nouă metodă de a scoate bani de la bancomat! Nu este nevoie de cardul bancar!

12:58

O nouă metodă de a scoate bani de la bancomat! Nu este nevoie de cardul bancar!

Starea educației din România: 16% dintre copiii români de 6–14 ani nu sunt înscriși la școală. La liceu, abandonul școlar crește la 32%

12:12

Starea educației din România: 16% dintre copiii români de 6–14 ani nu sunt înscriși la școală. La liceu, abandonul școlar crește la 32%

Situația din grupa României după dezamăgirea cu Cipru: „Am pierdut orice şansă la o calificare directă”

11:49

Situația din grupa României după dezamăgirea cu Cipru: „Am pierdut orice şansă la o calificare directă”

Lovitură pentru SRL-urile din Iași. Capital social minim de 500 lei și risc de intra în vizorul ANAF

11:44

Lovitură pentru SRL-urile din Iași. Capital social minim de 500 lei și risc de intra în vizorul ANAF

Pentru shaorma în Suceava și livrări la domiciliu, încearcă gustul autentic de la Albina Kebab

11:15

Pentru shaorma în Suceava și livrări la domiciliu, încearcă gustul autentic de la Albina Kebab

Consiliul Județean a emis certificatul de urbanism pentru Trenul Metropolitan

10:54

Consiliul Județean a emis certificatul de urbanism pentru Trenul Metropolitan

Aurul agricol al Iașului, tranzacționat la bursa imobiliară. Câmpurile fertile dispar sub mall-uri și cartiere rezidențiale

10:47

Aurul agricol al Iașului, tranzacționat la bursa imobiliară. Câmpurile fertile dispar sub mall-uri și cartiere rezidențiale

Tot mai mulți copii revin acasă din diaspora și solicită sprijin specializat

10:25

Tot mai mulți copii revin acasă din diaspora și solicită sprijin specializat

Gustul copilăriei: Deserturile simple care îți aduc în prezent decadența trecutului

10:20

Gustul copilăriei: Deserturile simple care îți aduc în prezent decadența trecutului

Agroturismul ratat din jurul Iașului. Drumurile proaste țin turiștii departe de comorile satelor

10:20

Agroturismul ratat din jurul Iașului. Drumurile proaste țin turiștii departe de comorile satelor

Reacție-șoc după egalul României în Cipru:

10:14

Reacție-șoc după egalul României în Cipru: "Avem un pensionar senil la națională, cu impresii de mare doctor docent"

„Două roți pentru toți” – inițiativa care pune Iașul pe harta mobilității verzi

10:02

„Două roți pentru toți” – inițiativa care pune Iașul pe harta mobilității verzi

Studenții de la USV Iași vor călători mai ieftin cu trenul, prin Europa

09:27

Studenții de la USV Iași vor călători mai ieftin cu trenul, prin Europa

Cămăși Y2K: Cum să le porți în 2025?

09:19

Cămăși Y2K: Cum să le porți în 2025?

LANSAREA PROIECTULUI „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII PUBLICE ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ PRIMĂRIA ORAȘULUI LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod SMIS 341974

09:00

LANSAREA PROIECTULUI „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII PUBLICE ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ PRIMĂRIA ORAȘULUI LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod SMIS 341974

LANSAREA PROIECTULUI „REABILITAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PUBLICE CE GĂZDUIEȘTE CASA DE CULTURĂ DIN ORAȘUL LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA” - cod SMIS 342436 -

09:00

LANSAREA PROIECTULUI „REABILITAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PUBLICE CE GĂZDUIEȘTE CASA DE CULTURĂ DIN ORAȘUL LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA” - cod SMIS 342436 -

România termină la egalitate cu Cipru după ce a condus cu 2-0/CLASAMENT

08:44

România termină la egalitate cu Cipru după ce a condus cu 2-0/CLASAMENT

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Apartament 3 camere, dubla orientare, decomandat, 71 mp, Esplanada Alexandru, etaj 6/10, bloc cu lift, centrala termica, parchet masiv, PVC la exterior, izolat, balcon inchis. Zona linistita, aproape de parc, scoli, magazine. Ideal familie. 126.500 euro. Telefon 0741384731
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
Magia serii în sunet și lumină 2025: Opera din Iași transformă Palasul într-o scenă de film și musical
11/09/2025 09:57

Magia serii în sunet și lumină 2025: Opera din Iași transformă Palasul într-o scenă de film și musical

Iasul se pregăteste pentru un spectacol-eveniment: gala extraordinară „Magia serii in sunet si lumină”, ajunsă la editia a XIV-a, revine duminică, de la ora 20:00, in Grădina Palas. Sub semnul ...

Dallas Delivery 2025. Cartierul uitat al Iașului devine scenă culturală
11/09/2025 09:49

Dallas Delivery 2025. Cartierul uitat al Iașului devine scenă culturală

Ceea ce odinioară era doar un cartier privit de sus de către restul Iasului devine, pentru trei zile, locul unde se intalnesc arta, comunitatea si speranta. Dallas Delivery este numele primei editii a festiva ...

„Gaițele” de la Iași cuceresc scena internațională. Teatrul Național, prezent la festivalul din Ucraina, în plin război
11/09/2025 09:45

„Gaițele” de la Iași cuceresc scena internațională. Teatrul Național, prezent la festivalul din Ucraina, în plin război

  Iasul rămane un reper cultural in Europa de Est, iar Teatrul National o dovedeste din nou. Pe 15 septembrie, publicul din Ucraina si cel iesean, prin intermediul scenei proprii, se intalnesc in ca ...

Sute de adolescenți continuă să piardă lupta cu drogurile. Avalanșă de internări, la Iași
11/09/2025 06:32

Sute de adolescenți continuă să piardă lupta cu drogurile. Avalanșă de internări, la Iași

* „Nu putem trata dependenta doar cu cateva sedinte de consiliere sau cu sanctiuni penale. Este nevoie de centre functionale, de specialisti bine pregătiti si de programe de reintegrare. În sfarsit ...

OFICIAL - UE ne împrumută bani pentru a finaliza autostrăzile din Moldova
11/09/2025 06:32

OFICIAL - UE ne împrumută bani pentru a finaliza autostrăzile din Moldova

* Autostrăzile A7 si A8, finantate prin programul european SAFE * programul are termen de implementare pană in 2030, cu conditii financiare extrem de avantajoase: o perioadă de gratie de 10 ani si rambursare ...

Țigările de contrabandă, pe cale de dispariție de pe piața ieșeană
11/09/2025 06:32

Țigările de contrabandă, pe cale de dispariție de pe piața ieșeană

În Iasi, tigaretele de contrabandă, odinioară un fenomen prezent la fiecare colt de stradă si in pietele orasului, par să se fi retras aproape complet. Autoritătile anuntă capturi record la nivel na ...

Polițiștii locali vor purta camere video de corp. În ce condiții pot fi filmați cetățenii
11/09/2025 06:32

Polițiștii locali vor purta camere video de corp. În ce condiții pot fi filmați cetățenii

Un nou proiect legislativ aflat in dezbatere publică prevede că politistii locali din toată tara, inclusiv cei din Iasi, vor putea fi dotati cu dispozitive de inregistrare audio-video de tip „bodycam&r ...

Iașul limitează circulația mașinilor școlilor auto în orele de vârf
11/09/2025 06:32

Iașul limitează circulația mașinilor școlilor auto în orele de vârf

Odată cu inceputul scolii, traficul rutier din Iasi a atins deja cote ridicate, iar autoritătile locale au decis măsuri ferme pentru decongestionarea arterelor principale ale municipiului. Primarul Mihai Chi ...

„Independența financiară nu începe cu banii, ci cu încrederea că poți lua decizii pentru tine și viitorul tău”
10/09/2025 16:17

„Independența financiară nu începe cu banii, ci cu încrederea că poți lua decizii pentru tine și viitorul tău”

    - Cum ati descoperit pasiunea pentru domeniul financiar si ce v-a motivat să alegeti această carieră?   - Am inceput in sistemul bancar, unde am lucrat peste cinci ani si am ...

Iașul ascuns. Bone plătite la negru și meditații cât chiria, economia paralelă care scapă statului
10/09/2025 15:40

Iașul ascuns. Bone plătite la negru și meditații cât chiria, economia paralelă care scapă statului

Iasul se prezintă oficial ca un oras universitar, medical si cultural, cu o economie aflată in plină transformare. În realitate, dincolo de statistici, cifre si rapoarte, se desfăsoară o viată paral ...

Economie
COMUNICAT DE PRESĂ ASOCIAȚIA „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”, anunță lansarea proiectului „Pachet de servicii de bază pentru persoanele fără sau cu nivel scăzut de formare din județul Suceava”, cod smis 337676.

COMUNICAT DE PRESĂ ASOCIAȚIA „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”, anunță lansarea proiectului „Pachet de servicii de bază pentru persoanele fără sau cu nivel scăzut de formare din județul Suceava”, cod smis 337676.

Sport
Situația din grupa României după dezamăgirea cu Cipru: „Am pierdut orice şansă la o calificare directă”

Situația din grupa României după dezamăgirea cu Cipru: „Am pierdut orice şansă la o calificare directă”

Sanatate
Vaccinul anti-HPV, gratuit, de la 1 octombrie

Vaccinul anti-HPV, gratuit, de la 1 octombrie

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei