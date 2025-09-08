Mallurile au detronat Piața Unirii. Cum s-a mutat centrul simbolic al Iașului

* în timp ce Piața Unirii se goleşte de viață și rămâne un rond sufocat de trafic, Palas adună an de an milioane de vizite și devine noua agora a Iașului * datele confirmă un flux constant de peste 20 de milioane de vizite anual și medii de 50.000–60.000 de persoane zilnic

Cândva, centrul orașului însemna Piața Unirii. Era locul în care generațiile își fixau întâlniri, unde se rosteau discursuri solemne și unde memoria istorică pulsa la fiecare sărbătoare națională. Astăzi, Piața Unirii nu mai este decât un spațiu inert, tranzitat de mașini și troleibuze, cu statuia lui Cuza rămasă să privească un gol de semnificație. Locul unde se celebra unitatea națională a devenit o intersecție lipsită de viață civică.

În schimb, Palas a preluat fără ezitare rolul de agora. Inaugurat în 2012, cu o investiție de peste 265 de milioane de euro, complexul și-a construit un magnetism imposibil de ignorat. În doar un deceniu a adunat peste 100 de milioane de vizitatori, iar în 2023 a stabilit un record de 22 de milioane de intrări, cu un vârf de 116.000 de persoane într-o singură zi de octombrie. În 2025, tendința rămâne aceeași: fluxuri constante estimate la peste 20 de milioane anual și medii zilnice de peste 50.000 de oameni, conform datelor comunicate de operatori. Practic, într-o singură zi, Palas adună populația unui oraș de mărimea Botoșaniului.

Schimbarea nu este doar de ordin numeric, ci și simbolic. Piața Unirii, încărcată de istorie, a pierdut puterea de a coagula comunitatea. Palas a reușit să transforme consumul în identitate urbană. Aici oamenii nu vin doar să cumpere, ci să socializeze, să participe la concerte, la festivaluri, să se fotografieze cu Palatul Culturii pe fundal. Complexul a devenit un oraș în oraș, cu peste 270 de magazine și restaurante, un parc de cinci hectare, un amfiteatru, săli de evenimente, o parcare subterană de 2.500 de locuri și un hub de birouri unde lucrează peste 9.000 de angajați.

Această realitate ridică întrebări incomode. Ce spune despre un oraș faptul că centrul său civic, încărcat de memorie și simbol, a fost detronat de un mall? Este acesta un semn de modernizare sau o capitulare a identității în fața economiei moderne? Piața Unirii rămâne muzeu în aer liber, dar viața s-a mutat în spatele Palatului Culturii, între vitrine, terase și scene comerciale.

Mallurile nu doar că au câștigat bătălia economică, dar și pe cea simbolică. În Iașul de astăzi, busola nu mai indică spre Piața Unirii, ci spre Palas. Iar inima orașului bate acum nu sub steagurile tricolore, ci sub luminile reclamelor și zumzetul constant al mulțimii.

Dan DIMA